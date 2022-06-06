Опубликовано 10-минутное видео мощного потопа под Волгоградом

На Камышин Волгоградской области накануне обрушились сильнейшие осадки. Город практически в буквальном смысле начал уходить под воду. Как сообщает ИА «Высота 102», с последствиями мощного ливня до сих пор борется тяжелая техника.

— Сильный ливень размыл второстепенные дороги в частном секторе. Много песка оказалось на основных дорогах, соответственно забились ливневки. Последствия непогоды устраняют коммунальные службы. Задействована тяжелая техника, — оперативно прокомментировала информагентству начальник отдела по связям с общественностью и СМИ администрации Камышина Олеся Грушевская.

Как сообщают читатели информагентства, под удар стихии попали дамба улицы Базарова, улица Пролетарская у Бородинского моста, улица Октябрьская у отделения Пенсионного фонда, в районе Нефтебаза даже фиксировали ливень с градом.

Примечательно, что перед этим журналисту ИА «Высота 102» практически пришлось пройти через бюрократические дебри, чтобы получить ответ на довольно простой вопрос. Зампредседателя комитета ЖКХ и капитального строительства администрации Камышина Виталий Балакшин заприметил в звонившем корреспонденте мошенника и отказался комментировать ситуацию, ссылаясь на «такое время в стране».

В приемной главы Камышина Станислава Зинченко девушка милым голосом сообщила, что по таким вопросам с руководством она связать не может по «технической причине».

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о разгуле непогоды в Котовском и Фроловском районах Волгоградской области. Котовчане рассказали о выпавшем граде размером с небольшой шарик.

Фото и видео: Подсмотрено. Камышин / vk.com / ИА «Высота 102»

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