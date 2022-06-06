Сбер снизил требования к возрасту заёмщиков по льготной ипотеке





«Господдержка», Теперь клиенты Сбера могут получить ипотеку по госпрограммам «Семейная ипотека» «Дальневосточная ипотека» c 18 лет. Ранее для покупки квартиры в новостройке или вторичном жилье заёмщик должен был достичь возраста в 21 год.

Процентные ставки, первоначальный взнос, пакет документов соответствуют условиям госпрограмм «Семейная ипотека», «Господдержка» и «Дальневосточная ипотека».

Спрос на льготные ипотечные программы остается высоким. По данным аналитиков Домклик, за первые пять месяцев 2022 года клиенты Сбера оформили на 7% больше льготной ипотеки, чем в аналогичном периоде прошлого года (прирост составил 21 млрд рублей). Общий объём выданной банком льготной ипотеки за январь-май 2022 года достиг 329 млрд рублей.

При этом программа льготной семейной ипотеки пользуется наибольшей популярностью среди всех льготных программ Сбера. По данным Домклик, с начала 2022 года сумма выдач по программе семейной ипотеки составила 152,3 млрд рублей — в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик»:

«Мы стремимся предложить клиентам максимум возможностей и постоянно совершенствуем наши ипотечные программы. Снижение минимального возраста позволит молодым людям как можно раньше улучшить свои жилищные условия, получив ипотечный кредит на льготных условиях с господдержкой».

Подобрать подходящую квартиру и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.



