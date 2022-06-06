Экономика

Сбер снизил требования к возрасту заёмщиков по льготной ипотеке

Экономика 06.06.2022 14:22 Новости компаний
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06.06.2022 14:22 Новости компаний


Теперь клиенты Сбера могут получить ипотеку по госпрограммам «Семейная ипотека», «Господдержка», «Дальневосточная ипотека» c 18 лет. Ранее для покупки квартиры в новостройке или вторичном жилье заёмщик должен был достичь возраста в 21 год.
Процентные ставки, первоначальный взнос, пакет документов соответствуют условиям госпрограмм «Семейная ипотека», «Господдержка» и «Дальневосточная ипотека».
Спрос на льготные ипотечные программы остается высоким. По данным аналитиков Домклик, за первые пять месяцев 2022 года клиенты Сбера оформили на 7% больше льготной ипотеки, чем в аналогичном периоде прошлого года (прирост составил 21 млрд рублей). Общий объём выданной банком льготной ипотеки за январь-май 2022 года достиг 329 млрд рублей.
При этом программа льготной семейной ипотеки пользуется наибольшей популярностью среди всех льготных программ Сбера. По данным Домклик, с начала 2022 года сумма выдач по программе семейной ипотеки составила 152,3 млрд рублей — в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик»:
«Мы стремимся предложить клиентам максимум возможностей и постоянно совершенствуем наши ипотечные программы. Снижение минимального возраста позволит молодым людям как можно раньше улучшить свои жилищные условия, получив ипотечный кредит на льготных условиях с господдержкой».
Подобрать подходящую квартиру и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.

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