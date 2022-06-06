В Волгоградской области ищут пропавшего 9 мая мужчину

В Волжском Волгоградской области уже почти месяц продолжается розыск 41-летнего Юрия Удникова. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина перестал выходить на связь 9 мая.

— Пропавший жил на съемных квартирах. Постоянно менял адреса. Заявление в полицию подала мать, — рассказали информагентству в УМВД России по Волжскому.

Известно, что Юрий Удников не первый раз «исчезал». Мужчина часто перемещался между городами. Находясь в Волжском, пропавший регулярно поддерживал связь со своей матерью. В назначенный день волжанин перестал отвечать на звонки.

Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Юрия Удникова, просьба сообщить в дежурную часть УМВД по городу Волжскому по номеру 8 (8443) 41-56-56 или по телефону 02.

Фото: Жесть Волжский / vk.com

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