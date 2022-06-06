Сбербанк высадил более 13 тысяч деревьев в Поволжье





В апреле-мае 2022 года Сбербанк совместно с партнёрами в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской

и Ульяновской областях высадил более 13 тысяч деревьев, а также провел 50 субботников, в ходе которых было собрано более 25 тонн мусора.

Сбер также ведет постоянную работа с заповедниками Поволжья. В Самарской области в «Жигулевском заповеднике» проводится программа по охране летучих мышей и лесных сонь. В заказнике «Степной» Астраханской области, в рамках совместного проекта Института проблем экологии и эволюции

им. А. Н. Северцова Российской Академии наук и Роскосмоса при поддержке Сбербанка в мае был выпущен трехлетний самец сайгака, на которого был установлен миниатюрный GPS-передатчик, работающий от солнечных батарей. Благодаря данному проекту можно отследить путь миграции стад, определить места воспроизводства потомства, установить наиболее пригодные для животных места обитания.

В рамках своей экологической повестки Сбер проводит экоуроки, лекции и мастер-классы для школьников и студентов, в ходе которых эксперты рассказывают об экологической грамотности, ответственном потреблении, раздельном сборе отходов. Всего в первом полугодии 2022 года было проведено более 50 таких мероприятий.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«В настоящее время проблемы экологии стоят на повестке во всем мире. Это очень важные вопросы, ответы на которые необходимо искать уже сегодня. В рамках компенсации своего углеродного следа Сбербанк высаживает деревья, внедряет в обеспечении своих офисов альтернативные источники энергии, проводит обучающие мероприятия. Мы взяли шефство над несколькими заповедниками и поддерживаем их в реализации важнейших экологических программ. Я уверен, что забота о планете начинается с каждого отдельного человека, поэтому мы не только сами соблюдает экологические принципы в работе, но и создаем для жителей условия, которые позволяют вести экологически осознанный образ жизни».

Напомним, что в рамках реализации плана действий по сокращению углеродного следа к концу 2023 года молодой лес «от Сбера» по всей стране будет насчитывать миллион деревьев.



