СК начал проверку после смерти рабочего на заводе в Волжском

После смерти рабочего на абразивном заводе в Волжском Волгоградской области организована доследственная проверка. Как сообщает ИА «Высота 102», рабочие упали с высоты 10 метров.

— Организована процессуальная проверка, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Следователями проводится осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Известно, что на территории завода группа рабочих по договору подряда выполняла работы по ремонту перекрытия нижних плит газового коллектора. Двое мужчин забрались на одну плит, которая в какой-то момент разрушилась. Специалисты сорвались с высоты 10 метров.

В горбольнице имени Фишера в городе-спутнике скончался один из пострадавших — 40-летний мужчина. Его напарник находится в реанимационном отделении с тяжелейшими травмами различных частей тела.

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