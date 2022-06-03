В Волжском умер рабочий, придавленный плитой на абразивном заводе

В городской больнице № 1 им. Фишера в Волжском скончался 40-летний мужчина, пострадавший сегодня, 3 июня, при обрушении бетонной плиты на абразивном заводе. Об этом сообщили информагентству в областном комитете здравоохранения.

Напомним, что ЧП произошло днем в пятницу в цеху предприятия, деятельность которого была приостановлена на время ремонта. С утра к работам там приступили четверо сотрудников подрядной компании. Около полудня произошло обрушение бетонной плиты. В результате двое рабочих оказались придавлены ею, еще двое уцелели.

В больницу Фишера с места происшествия были доставлены мужчины в возрасте 40 и 43 лет. К сожалению, одному из них не удалось спасти жизнь.

– Один из пострадавших, доставленных в реанимацию, скончался, – сообщили в облздраве. – Второй пациент остается в реанимации.

По сведениям источника информагентства в лечебном учреждения, оба рабочих получили тяжелейшие травмы разных частей тела.