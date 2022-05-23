В Волгограде из-за угроз эвакуировали ВолГУ, кардиоцентр и МФЦ

В Волгограде сегодня, 23 мая, прошла волна очередная волна эвакуаций. На выход попросили сотрудников и студентов Волгоградского государственного университета. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 23 мая, неизвестный с угрозами позвонил в приемную комиссию ВолГУ.

— Позвонили в приемную комиссию с сообщением о минировании вуза, — пояснили в пресс-службе университета. — Помещения обследованы сотрудниками кинологической службы. Ничего не обнаружено.

Как отметили в вузе, сейчас студентов запускают обратно в здание. Учебный процесс продолжится в штатном режиме. Также эвакуация затронула областной кардиоцентр и районный МФЦ.

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