



Банк «Открытие», один из крупнейших российских банков, запустил проект миграции клиентских данных в целевые отечественные системы хранения данных с помощью технологий роботизации (RPA) и распознавания (OCR). Решение позволит перейти на отечественные системы хранения информации, а также при помощи роботов упорядочить клиентские данные за счет распознавания документов и их классификации на типы – паспорт, СНИЛС, ИНН.

На первом этапе банк «Открытие» перенесет в целевую систему данные 400 тыс клиентов малого и среднего бизнеса. Для обеспечения целостности данных и отказоустойчивости процесса разработано и используется PRA-решение, которое заменяет работу 100 сотрудников. Если роботы обнаруживают даже самые незначительные расхождения в данных, то сразу уведомляют об этом ответственных сотрудников банка.

Миграцию данных реализует собственный центр компетенций* RPA банка «Открытие» в партнерстве с DM Solutions – системным интегратором, который специализируется на разработке и внедрении интеллектуальных сервисов с применением технологий искусственного интеллекта и автоматизации рутинных процессов. Специалисты компании спроектировали и внедрили решение для переноса данных всего за четыре месяца. Они проанализировали бизнес-процесс, провели настройку и реализовали интеллектуальную классификацию по типам документов.

– Для таких проектов, как быстрая миграция данных из системы, которая выводится из эксплуатации, роботизация является оптимальным подходом. Наш собственный центр компетенции по роботизации при поддержке опытной и профессиональной команды DM Solutions продемонстрировал высокий уровень экспертизы и реализовал уникальное решение, позволяющее практически полностью роботизировать перенос данных в короткие сроки с высоким уровнем качества, - прокомментировала выбор технологий и инструментов Оксана Апейкина, старший вице-президент, заместитель руководителя операционного блока банка «Открытие».

– Бизнесу очень важно иметь в своем арсенале технологические средства, которые в кратчайшие сроки могут решать критичные задачи там, где классическая автоматизация недоступна либо занимает непозволительно много времени. С учетом стремительно меняющихся ИТ-ландшафтов такая гибкость для бизнеса означает стратегическое преимущество, – отметил Александр Ярмарков, заместитель генерального директора по стратегическому развитию компании DM Solutions.

* Предыдущий проект центра «Масштабирование технологии RPA стал победителем конкурса «Проект 2021 года» официального сообщества ИТ-директоров России Global CIO в номинации «AI/RPA/IoT» категории «Лучшее решение в предметной области».