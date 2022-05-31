ПСБ приглашает предприятия ОПК участвовать в рейтинге «Лидерство на гражданских рынках»





ПСБ и компания «Иннопрактика» начали анкетирование предприятий оборонно-промышленного комплекса для анализа процессов диверсификации в рамках четвертого этапа национального рейтинга диверсификации «Лидерство на гражданских рынках».

В результате исследования будут определены организации-лидеры диверсификации, изучены общие тенденции развития отрасли, лучшие практики, а также сдерживающие барьеры, возникающие при внедрении и масштабировании производства продукции гражданского назначения. Итоги четвертого рейтинга организаторы представят на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022».

Независимое комплексное исследование уровня диверсификации российских компаний «Лидерство на гражданских рынках» проводится с 2020 года. Среднесрочная задача рейтинга — стать индикатором финансовой стабильности и технологического суверенитета организаций-поставщиков продукции в рамках ГОЗ.