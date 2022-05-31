ПСБ приглашает предприятия ОПК участвовать в рейтинге «Лидерство на гражданских рынках»

Экономика 31.05.2022 16:48
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31.05.2022 16:48
ПСБ и компания «Иннопрактика» начали анкетирование предприятий оборонно-промышленного комплекса для анализа процессов диверсификации в рамках четвертого этапа национального рейтинга диверсификации «Лидерство на гражданских рынках».
В результате исследования будут определены организации-лидеры диверсификации, изучены общие тенденции развития отрасли, лучшие практики, а также сдерживающие барьеры, возникающие при внедрении и масштабировании производства продукции гражданского назначения. Итоги четвертого рейтинга организаторы представят на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022».
Независимое комплексное исследование уровня диверсификации российских компаний «Лидерство на гражданских рынках» проводится с 2020 года. Среднесрочная задача рейтинга — стать индикатором финансовой стабильности и технологического суверенитета организаций-поставщиков продукции в рамках ГОЗ.
Анкету рейтинга «Лидерство на гражданских рынках» можно скачать здесь.
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