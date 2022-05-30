Экономика

Приложения банка «Открытие» появились в NashStore и RuStore

Экономика 30.05.2022 17:32
0
30.05.2022 17:32


Мобильные приложения банка «Открытие» для управления финансами частных клиентов и предпринимателей стали доступны в NashStore и RuStore — российских магазинах приложений для Android. Новые клиенты банка смогут с легкостью скачать приложение, а действующие — обновить его до последней версии.
Частным клиентам, чтобы скачать приложение «Открытия» в NashStore, в поиске нужно ввести «Банк Открытие» и нажать «Установить». Чтобы обновить приложение в NashStore, нужно выбрать «Профиль», затем «Обновления» и нажать «Обновить» возле иконки «Открытия».
Предпринимателям мобильное приложение доступно для скачивания в NashStore и RuStore. В поисковой строке нужно ввести «Открытие Бизнес-портал» и нажать «Установить». Для обновления приложения в «личном профиле» магазина нужно выбрать раздел «Обновления» и нажать «Обновить» возле иконки «Открытие Бизнес-портал».
NashStore и RuStore — российские магазины приложений для Android, которые были открыты в мае 2022 года. NashStore разработан автономной некоммерческой организацией «Цифровые платформы». RuStore создан «VK» при поддержке Минцифры.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой
Экономика
30.05.2022 15:17
Экономика 30.05.2022 15:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.05.2022 14:54
Экономика 30.05.2022 14:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.05.2022 14:44
Экономика 30.05.2022 14:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.05.2022 13:50
Экономика 30.05.2022 13:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.05.2022 13:17
Экономика 30.05.2022 13:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.05.2022 12:59
Экономика 30.05.2022 12:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.05.2022 12:09
Экономика 30.05.2022 12:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.05.2022 17:14
Экономика 27.05.2022 17:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.05.2022 12:25
Экономика 27.05.2022 12:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.05.2022 12:22
Экономика 27.05.2022 12:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.05.2022 11:48
Экономика 27.05.2022 11:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.05.2022 09:22
Экономика 27.05.2022 09:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.05.2022 19:27
Экономика 26.05.2022 19:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.05.2022 17:12
Экономика 26.05.2022 17:12
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.05.2022 15:01
Экономика 26.05.2022 15:01
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:42
Климатолог рассказал, каким будет лето-2022 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:12
Экс-McDonald's в условиях сверхсекретности готовят к открытию в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:13
В комитете строительства Волгоградской области раскрыли аферу с жильем для детей-сиротСмотреть фотографии
16:55
В Волгограде состоится презентация блюд для школьного менюСмотреть фотографии
16:53
В Волгоградской области 18 лет строгача поделят на двоих наркоагрономыСмотреть фотографии
16:04
В Волгограде нашли замену уволенному гендиректору «Ротора»Смотреть фотографии
15:54
Педофил Соболев надеялся избежать 14-летнего срока за изнасилование школьницыСмотреть фотографии
15:33
В Волгограде замдиректора колледжа избежала колонии за ущерб МинпросвещенияСмотреть фотографии
15:15
В Волгограде осудят лжеполицейских за гоп-стоп в гаражном кооперативеСмотреть фотографии
15:13
Руины Дома молодежи в Волгограде спрятали за баннером в поддержку армииСмотреть фотографии
14:54
Строительство амфитеатра на набережной в Волгограде затягивается из-за санкцийСмотреть фотографии
14:34
«Сидела прямо на дороге»: водитель, сбивший насмерть женщину под Волгоградом, ищет очевидцевСмотреть фотографии
14:17
Под Волгоградом 40-летняя женщина выпала с 4 этажаСмотреть фотографии
14:11
«Начальник прячется с котлетами»: волгоградцы стали экономить на бизнес-ланчахСмотреть фотографии
13:17
Бочаров предупредил волгоградцев о летних испытанияхСмотреть фотографии
12:59
Банк Уралсиб запустил оплату покупок через Систему быстрых платежейСмотреть фотографии
12:15
Росстат оставил Волгоград в городах-миллионниках после переписиСмотреть фотографии
12:15
Трое в реанимации: врачи борются за жизнь пострадавших в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:15
Волгоградец сделал огненное предложение руки и сердца в ЦПКиОСмотреть фотографииCмотреть видео
12:09
В Волгограде на улице нашли мужчину с порезанным горломСмотреть фотографии
11:30
На трассе Волгоград-Москва насмерть сбили женщинуСмотреть фотографии
10:35
Стало известно состояние мужчины, обгоревшего в таксиСмотреть фотографии
10:31
Прожиточный минимум вырастет в Волгоградской области с 1 июняСмотреть фотографии
10:30
Волгоградцам назвали лучшее время для погашения долгов за светСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде сгорела машина такси, есть пострадавшийСмотреть фотографии
08:57
Жители Волгоградской области увеличили долги за коммуналкуСмотреть фотографии
08:20
32-летний волгоградец умер от COVID-19Смотреть фотографии
08:00
Стала известна причина ДТП с 7 пострадавшими в ВолжскомСмотреть фотографии
23:50
Волгоградцам рассказали о 7 шагах к новой кухнеСмотреть фотографии
22:03
Смотрим топ-3 лидеров голосования по благоустройству в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 