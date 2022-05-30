Приложения банка «Открытие» появились в NashStore и RuStore

Экономика 30.05.2022 17:32
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30.05.2022 17:32
Мобильные приложения банка «Открытие» для управления финансами частных клиентов и предпринимателей стали доступны в NashStore и RuStore — российских магазинах приложений для Android. Новые клиенты банка смогут с легкостью скачать приложение, а действующие — обновить его до последней версии.
Частным клиентам, чтобы скачать приложение «Открытия» в NashStore, в поиске нужно ввести «Банк Открытие» и нажать «Установить». Чтобы обновить приложение в NashStore, нужно выбрать «Профиль», затем «Обновления» и нажать «Обновить» возле иконки «Открытия».
Предпринимателям мобильное приложение доступно для скачивания в NashStore и RuStore. В поисковой строке нужно ввести «Открытие Бизнес-портал» и нажать «Установить». Для обновления приложения в «личном профиле» магазина нужно выбрать раздел «Обновления» и нажать «Обновить» возле иконки «Открытие Бизнес-портал».
NashStore и RuStore — российские магазины приложений для Android, которые были открыты в мае 2022 года. NashStore разработан автономной некоммерческой организацией «Цифровые платформы». RuStore создан «VK» при поддержке Минцифры.
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