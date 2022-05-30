Происшествия

Трое в реанимации: врачи борются за жизнь пострадавших в ДТП под Волгоградом

Происшествия 30.05.2022 12:15
0
30.05.2022 12:15


Врачи продолжают бороться за жизни пострадавших в ДТП волгоградцев. Накануне на выезде из Волгограда произошло ДТП с участием иномарки и кроссовера. Предварительно сообщалось о семерых пострадавших, в том числе двоих малолетних детях. 

— Дети переведены в больницу № 7 города Волгограда. Ребенок 2013 года рождения проходит лечение в реанимации, состояние тяжелое. Двухлетний ребенок переведен в отделение нейрохирургии. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, — прокомментировали информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Мужчина 1980 года рождения в тяжелом состоянии находится в реанимации. Мужчина 1969 года рождения также в отделении реанимации, в тяжелом состоянии. 52-летнего мужчину поместили в отделение травматологии. Врачи оценивают состояние пациента как средней степени тяжести.  

Как уточнили в облздраве, еще двое пострадавших обследованы в условиях приемного отделения. В связи с отказом от госпитализации отправлены на амбулаторное лечение.


По предварительной информации ГУ МВД России по Волгоградской области, 36-летний водитель за рулем автомашины Skoda Superb двигался по улице Ленина со стороны Волгограда в направлении Волжского, где напротив световой опоры № 218 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault Duster под управлением 69-летнего водителя. 

Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, водителю Skoda стало резко плохо за рулем — у водителя потемнело в глазах. 

Фото: ИА «Высота 102» / УМВД России по Волжскому 

Читайте также: 

На выезде из Волгограда в лобовом ДТП пострадали 7 человек

Стала известна причина ДТП с 7 пострадавшими в Волжском 

Момент ДТП с перевертышем в Волжском попал на видео

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой
Происшествия
30.05.2022 14:17
Происшествия 30.05.2022 14:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.05.2022 12:09
Происшествия 30.05.2022 12:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.05.2022 11:30
Происшествия 30.05.2022 11:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.05.2022 10:35
Происшествия 30.05.2022 10:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.05.2022 09:45
Происшествия 30.05.2022 09:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.05.2022 18:10
Происшествия 29.05.2022 18:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.05.2022 14:12
Происшествия 29.05.2022 14:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.05.2022 12:02
Происшествия 29.05.2022 12:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.05.2022 11:03
Происшествия 29.05.2022 11:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.05.2022 10:10
Происшествия 29.05.2022 10:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.05.2022 21:27
Происшествия 28.05.2022 21:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.05.2022 19:50
Происшествия 28.05.2022 19:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.05.2022 19:08
Происшествия 28.05.2022 19:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.05.2022 14:26
Происшествия 28.05.2022 14:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.05.2022 12:42
Происшествия 28.05.2022 12:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:17
Под Волгоградом 40-летняя женщина выпала с 4 этажаСмотреть фотографии
14:11
«Начальник прячется с котлетами»: волгоградцы стали экономить на бизнес-ланчахСмотреть фотографии
13:17
Бочаров предупредил волгоградцев о летних испытанияхСмотреть фотографии
12:59
Банк Уралсиб запустил оплату покупок через Систему быстрых платежейСмотреть фотографии
12:15
Росстат оставил Волгоград в городах-миллионниках после переписиСмотреть фотографии
12:15
Трое в реанимации: врачи борются за жизнь пострадавших в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:15
Волгоградец сделал огненное предложение руки и сердца в ЦПКиОСмотреть фотографииCмотреть видео
12:09
В Волгограде на улице нашли мужчину с порезанным горломСмотреть фотографии
11:30
На трассе Волгоград-Москва насмерть сбили женщинуСмотреть фотографии
10:35
Стало известно состояние мужчины, обгоревшего в таксиСмотреть фотографии
10:31
Прожиточный минимум вырастет в Волгоградской области с 1 июняСмотреть фотографии
10:30
Волгоградцам назвали лучшее время для погашения долгов за светСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде сгорела машина такси, есть пострадавшийСмотреть фотографии
08:57
Жители Волгоградской области увеличили долги за коммуналкуСмотреть фотографии
08:20
32-летний волгоградец умер от COVID-19Смотреть фотографии
08:00
Стала известна причина ДТП с 7 пострадавшими в ВолжскомСмотреть фотографии
23:50
Волгоградцам рассказали о 7 шагах к новой кухнеСмотреть фотографии
22:03
Смотрим топ-3 лидеров голосования по благоустройству в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:44
Волгоградец создал уникальный портрет нападающего «Спартака» Квинси ПромесаСмотреть фотографии
19:27
В Волгоградской области 1 июня ограничат продажу алкоголяСмотреть фотографии
18:10
На выезде из Волгограда в лобовом ДТП пострадали 7 человекСмотреть фотографии
17:31
В первый день лета в Волгограде ожидают жару до +33 градусовСмотреть фотографии
16:46
С 30 мая в Волгоградской области отключат ТВ и радиоСмотреть фотографии
15:55
Волгоград до 6 июня останется транзитным пунктом для авиатуристовСмотреть фотографии
15:14
Волгоградский судья сменил мантию на беговые кроссовкиСмотреть фотографии
14:12
Момент ДТП с перевертышем в Волжском попал на видеоСмотреть фотографии
13:10
«Остановите этот беспредел»: волгоградцы требуют изменения автобусного маршрута № 55Смотреть фотографии
12:02
Стало известно состояние пострадавших в ДТП с перевертышем в ВолжскомСмотреть фотографии
11:32
МЧС предупредило жителей Волгограда и области о грозе и ветре 29 маяСмотреть фотографии
11:03
В Волжском в ДТП с перевертышем пострадали 4 человекаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 