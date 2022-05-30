Врачи продолжают бороться за жизни пострадавших в ДТП волгоградцев. Накануне на выезде из Волгограда произошло ДТП с участием иномарки и кроссовера. Предварительно сообщалось о семерых пострадавших, в том числе двоих малолетних детях.

— Дети переведены в больницу № 7 города Волгограда. Ребенок 2013 года рождения проходит лечение в реанимации, состояние тяжелое. Двухлетний ребенок переведен в отделение нейрохирургии. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, — прокомментировали информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Мужчина 1980 года рождения в тяжелом состоянии находится в реанимации. Мужчина 1969 года рождения также в отделении реанимации, в тяжелом состоянии. 52-летнего мужчину поместили в отделение травматологии. Врачи оценивают состояние пациента как средней степени тяжести.

Как уточнили в облздраве, еще двое пострадавших обследованы в условиях приемного отделения. В связи с отказом от госпитализации отправлены на амбулаторное лечение.





По предварительной информации ГУ МВД России по Волгоградской области, 36-летний водитель за рулем автомашины Skoda Superb двигался по улице Ленина со стороны Волгограда в направлении Волжского, где напротив световой опоры № 218 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault Duster под управлением 69-летнего водителя.

Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, водителю Skoda стало резко плохо за рулем — у водителя потемнело в глазах.

Фото: ИА «Высота 102» / УМВД России по Волжскому

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