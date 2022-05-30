Стала известна причина ДТП с 7 пострадавшими в Волжском

Расследования 30.05.2022 08:00
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30.05.2022 08:00
Водитель автомобиля Skoda, который накануне стал участником ДТП, где пострадали семь человек, мог потерять контроль за ситуацией на дороге из-за внезапного ухудшения здоровья.
- Мужчине стало плохо за рулем – у него потемнело в глазах, - рассказали ИА «Высота 102» в экстренных службах. – Очнулся водитель от крика жены, которая сидела рядом. Но машина в это время была уже на встречке, где и столкнулась с другим автомобилем.
Напомним, авария произошла на выезде из Волгограда 29 мая. В ГУ МВД по Волгоградской области сообщили подробности случившегося. Водитель Skoda, двигавшийся со стороны Волгограда, совершил наезд на отбойник. От удара автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомашиной Renault Duster. В ДТП пострадали семь человек, в том числе два ребенка — мальчик 2013 года рождения, второй ребенок — около 2 лет. Детей госпитализировали в реанимационное отделение горбольницы Волжского в тяжелом состоянии.
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