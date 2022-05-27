Экология

В Волгоградской области спасут реки Кумылга и Тишанка

Экология 27.05.2022 17:26
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27.05.2022 17:26


18 рек Донского бассейна на территории Волгоградской области будут обследованы до конца 2022 года с целью выявления руслоперегораживающих устройств, мешающих свободному течению воды. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды, по результатам инвентаризации сформируют  список объектов, которые нуждаются в расчистке, для включения в федеральную программу оздоровления Дона.

С начала года уже проведено обследование четырёх рек в границах Михайловки. Установлено, что три из них (Кумылга, Тишанка, Безымянка) нуждаются в расчистке. До конца года комиссия, в состав которой помимо специалистов профильного ведомства администрации Волгоградской области входят представители Ростехнадзора, Центррегионводхоза, органов местного самоуправления, проверит ещё 14 водных объектов.

Напомним, в прошлом  году на федеральном уровне был утверждён план мероприятий по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон на период до 2030 года. Согласно документу, в регионе должны проинвентаризировать 23 реки. В прошлом году комиссия обследовала 5 из них -  Иловлю, Медведицу, Добрую, Чир и Цимлу. По итогам проверки руслоперегораживающих сооружений на водных объектах не выявлено, однако определено, что в первоочередной расчистке нуждаются участки русел общей протяженностью 110 км. Оставшиеся 18 рек обследуют до конца текущего года.

Отметим, что мероприятия по восстановлению рек Донского бассейна уже проводятся на территории Волгоградской области в рамках регпроекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». В настоящее время разрабатываются проекты по восстановлению проточности Иловли и Медведицы. К работам по расчистке планируется приступить уже в этом году. 


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