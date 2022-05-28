Борьба с коррупцией

Чиновник мэрии Волгограда задекларировал доход более 19 миллионов

Борьба с коррупцией 28.05.2022 08:12
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28.05.2022 08:12


Руководители департаментов и комитетов администрации Волгограда  отчитались о доходах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные декларации муниципальных чиновников, так, самый большой доход зафиксирован у руководителя департамента финансов мэрии Волгограда Сергея Сивушкина. Он составил 19,4 миллиона рублей. У муниципального чиновника в собственности есть еще две квартиры, одна из которой приобретена благодаря помощи родителей, а также автомобиль Toyota Land Cruiser. У супруги Сергея Сивушкина доход составил всего 134 тысячи рублей. 
Ирина Радченко, которая руководит департаментом образования, обнародовала доход в размере 2,6 миллиона рублей. В собственности у нее – две квартиры и автомобиль BMWх1.
Примерно такой же доход и у Эдвина Петрова, руководителя департамента по градостроительству и архитектуре. На праве долевой собственности он владеет также участком для размещения объектов торговли и общепита, также у него есть две квартиры и нежилое помещение. Супруга Эдвина Петрова задекларировала доход в размере 1,2 миллиона рублей.
Руководитель департамента городского хозяйства Виталий Земцов обнародовал доход в размере 2,3 миллиона рублей. Муниципальный чиновник владеет гаражом, квартирой и авто Kia Sorento.
2,2 миллиона рублей – такой доход задекларировал председатель комитета гражданской защиты населения Юрий Ратников. У него нет никакой недвижимости в собственности – только автомобиль Volkswafen B6. У его супруги сумма дохода составила 4,2 миллиона. 
В декларации Романа Козлова, который руководит департаментом ЖКХ и ТЭК, указан доход в размере 2 миллионов рублей. Муниципальный чиновник владеет квартирой, гаражом, а также тремя нежилыми помещениями. Его супруга с доходом в 10 тысяч рублей задекларировала земельный участок, дом, гараж, сарай, кухню и маленькую котельную. 
Ирина Кондратенко, руководитель департамента муниципального имущества, из собственного имущества имеет лишь одну квартиру. Ее доход также составил 2 миллиона рублей. 
У Александра Синютина, председателя комитета молодежной политики и туризма, из собственности – две квартиры и автомобиль Skoda Octavia. Его доход – около 1,9 миллиона рублей. 
Это чуть больше, чем у председателя комитета по культуре Дмитрия Полянина. Муниципальный служащий задекларировал из имущества 2 земельных участка, дачу, квартиру, машиноместо и автомобиль Ford Kuga.
Рената Кострова, руководитель комитета жилищной и социальной политики, задекларировала доход в размере 1,5 миллиона рублей. Она владеет земельным участком, квартирой и авто Hyundai Creta.
Доход председателя комитета по физической культуре и спорту Сергея Куренкова составил 1,4 миллиона рублей. В собственности у муниципального служащего - квартира и автомобиль Volkswagen.

Ранее ИА "Высота 102" изучило декларации о доходах и имуществе главы Волгограда Владимира Марченко и его заместителей. 

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