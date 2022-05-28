Чиновник мэрии Волгограда задекларировал доход более 19 миллионов





Руководители департаментов и комитетов администрации Волгограда отчитались о доходах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные декларации муниципальных чиновников, так, самый большой доход зафиксирован у руководителя департамента финансов мэрии Волгограда Сергея Сивушкина. Он составил 19,4 миллиона рублей. У муниципального чиновника в собственности есть еще две квартиры, одна из которой приобретена благодаря помощи родителей, а также автомобиль Toyota Land Cruiser. У супруги Сергея Сивушкина доход составил всего 134 тысячи рублей. Руководители департаментов и комитетов администрации Волгограда отчитались о доходах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные декларации муниципальных чиновников, так, самый большой доход зафиксирован уОн составил 19,4 миллиона рублей. У муниципального чиновника в собственности есть еще две квартиры, одна из которой приобретена благодаря помощи родителей, а также автомобиль Toyota Land Cruiser. У супруги Сергея Сивушкина доход составил всего 134 тысячи рублей.

Ирина Радченко, которая руководит департаментом образования, обнародовала доход в размере 2,6 миллиона рублей. В собственности у нее – две квартиры и автомобиль BMWх1. обнародовала доход в размере 2,6 миллиона рублей. В собственности у нее – две квартиры и автомобиль BMWх1.

Примерно такой же доход и у Эдвина Петрова, руководителя департамента по градостроительству и архитектуре. На праве долевой собственности он владеет также участком для размещения объектов торговли и общепита, также у него есть две квартиры и нежилое помещение. Супруга Эдвина Петрова задекларировала доход в размере 1,2 миллиона рублей. Примерно такой же доход и уНа праве долевой собственности он владеет также участком для размещения объектов торговли и общепита, также у него есть две квартиры и нежилое помещение. Супруга Эдвина Петрова задекларировала доход в размере 1,2 миллиона рублей.

Руководитель департамента городского хозяйства Виталий Земцов обнародовал доход в размере 2,3 миллиона рублей. Муниципальный чиновник владеет гаражом, квартирой и авто Kia Sorento. Руководитель департамента городского хозяйстваобнародовал доход в размере 2,3 миллиона рублей. Муниципальный чиновник владеет гаражом, квартирой и авто Kia Sorento.

2,2 миллиона рублей – такой доход задекларировал председатель комитета гражданской защиты населения Юрий Ратников. У него нет никакой недвижимости в собственности – только автомобиль Volkswafen B6. У его супруги сумма дохода составила 4,2 миллиона. 2,2 миллиона рублей – такой доход задекларировал. У него нет никакой недвижимости в собственности – только автомобиль Volkswafen B6. У его супруги сумма дохода составила 4,2 миллиона.

В декларации Романа Козлова, который руководит департаментом ЖКХ и ТЭК, указан доход в размере 2 миллионов рублей. Муниципальный чиновник владеет квартирой, гаражом, а также тремя нежилыми помещениями. Его супруга с доходом в 10 тысяч рублей задекларировала земельный участок, дом, гараж, сарай, кухню и маленькую котельную. указан доход в размере 2 миллионов рублей. Муниципальный чиновник владеет квартирой, гаражом, а также тремя нежилыми помещениями. Его супруга с доходом в 10 тысяч рублей задекларировала земельный участок, дом, гараж, сарай, кухню и маленькую котельную.

Ирина Кондратенко, руководитель департамента муниципального имущества, из собственного имущества имеет лишь одну квартиру. Ее доход также составил 2 миллиона рублей. из собственного имущества имеет лишь одну квартиру. Ее доход также составил 2 миллиона рублей.

У Александра Синютина, председателя комитета молодежной политики и туризма, из собственности – две квартиры и автомобиль Skoda Octavia. Его доход – около 1,9 миллиона рублей. , из собственности – две квартиры и автомобиль Skoda Octavia. Его доход – около 1,9 миллиона рублей.

Это чуть больше, чем у председателя комитета по культуре Дмитрия Полянина. Муниципальный служащий задекларировал из имущества 2 земельных участка, дачу, квартиру, машиноместо и автомобиль Ford Kuga. Это чуть больше, чем уМуниципальный служащий задекларировал из имущества 2 земельных участка, дачу, квартиру, машиноместо и автомобиль Ford Kuga.

Рената Кострова, руководитель комитета жилищной и социальной политики, задекларировала доход в размере 1,5 миллиона рублей. Она владеет земельным участком, квартирой и авто Hyundai Creta. , задекларировала доход в размере 1,5 миллиона рублей. Она владеет земельным участком, квартирой и авто Hyundai Creta.

Доход председателя комитета по физической культуре и спорту Сергея Куренкова составил 1,4 миллиона рублей. В собственности у муниципального служащего - квартира и автомобиль Volkswagen. Доходсоставил 1,4 миллиона рублей. В собственности у муниципального служащего - квартира и автомобиль Volkswagen.







