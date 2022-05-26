Ни машины, ни квартиры: глава Волгограда отчитался о доходах

Борьба с коррупцией 26.05.2022 11:40
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26.05.2022 11:40
Глава Волгограда Владимир Марченко опубликовал декларацию о доходах за 2021 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, Владимир Марченко задекларировал доход в размере 4 миллионов 324 тысячи 434 рубля. При этом в собственности у главы Волгограда нет ни недвижимости, ни машины. В пользовании у Владимира Марченко находятся две квартиры – площадью в 86,5 и 86,9 квадратных метров и дом площадью 97 квадратов.
Доход супруги Владимира Марченко составил около 1,3 миллиона рублей. В собственности у нее – квартира площадью 86,9 квадратных метров. Также в пользовании у нее находится квартира площадью в 86,5 квадратов.
Ранее сообщалось, что Елена Марченко руководит государственным казенным учреждением Волгоградской области «Дирекция по обеспечению деятельности Общественной палаты Волгоградской области и института уполномоченных в Волгоградской области».
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