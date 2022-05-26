Банк «Открытие»: 12% волгоградских автовладельцев готовы оформить кредит, лишь бы не экономить при покупке автомоби
Экономика 26.05.2022 15:01
0
26.05.2022 15:01
По результатам исследования предпочтений автовладельцев в Волгограде, проведенного экспертами «Открытие Авто», 17% опрошенных не планируют экономить при покупке автомобиля даже в текущих условиях. А 12% будущих покупателей готовы воспользоваться кредитными средствами, чтобы приобрести желаемый личный транспорт в нужной комплектации и с необходимым набором сервисных опций.
Автовладельцы Волгограда, а также Санкт-Петербурга и Казани, оказались самыми расточительными – каждый шестой опрошенный в указанных городах не планирует экономить на покупке автомобиля.
При этом все-таки большая часть опрошенных планируют сэкономить, чтобы снизить финальную стоимость транспортного средства. Так, 54% респондентов в Волгограде собираются сэкономить за счет отказа от сервисных услуг (помощь на дороге, продленная гарантия и т.д.), 49% откажутся от оформления необязательных страховок, а 38% предпочтут не устанавливать дополнительное оборудование в автомобиль и не делать автотюнинг. Еще 23% будущих покупателей готовы перейти на более дешевую комплектацию автомобиля в случае, если не уложатся в бюджет.
Мужчины чаще женщин отказываются экономить при покупке машины: так ответили 13% мужчин-автолюбителей против 11% автоледи. Респонденты младшего поколения (18-30 лет) менее склонны к экономии при покупке автомобиля, чем опрошенные старше 55 лет – 18% и 11% соответственно. При этом респонденты предпенсионного возраста (55+) выразили больше готовности отказаться от дополнительного оборудования или перейти на менее дорогую комплектации ради экономии.
– Покупка автомобиля – достаточно долгосрочная и значимая инвестиция, поэтому сиюминутная экономия может привести к незапланированным расходам в будущем. Это может стоить автовладельцу впоследствии куда больше, чем удалось сэкономить, как из-за роста цен на сами машины, так и на запчасти, дополнительное оборудование и сервисные услуги. При этом кредитные продукты в данном случае позволяют будущим автовладельцам приобрести желаемое авто без ущерба его качеству, а проценты по кредиту можно будет отыграть за счет всё того же роста на авторынке, – отметили в пресс-службе «Открытие Авто».
Реклама
Количество предпринимателей в Волгоградской области выросло за год на 1,7 тысячи26.05.2022 17:12
Экономика 26.05.2022 17:12
Сладкое лекарство: «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» измерили стрессы россиян в шоколадках26.05.2022 14:21
Экономика 26.05.2022 14:21
ВТБ: ставки по вкладам скорректируются до 9-10% после решения ЦБ26.05.2022 14:02
Экономика 26.05.2022 14:02
Генеральный директор «Росгосстраха» рассказал о работе компании в условиях нестабильности рынка26.05.2022 13:48
Экономика 26.05.2022 13:48
Банк «Открытие» снизил ставку по кредитам наличными до 7,5%26.05.2022 13:45
Экономика 26.05.2022 13:45
ВТБ снизит ставки по ипотеке на 3 п.п.26.05.2022 11:41
Экономика 26.05.2022 11:41
В Волгоградской области подешевели дизтопливо и бензин АИ-9526.05.2022 09:20
Экономика 26.05.2022 09:20
В Волгоградской области долги по зарплате превышают 33 миллиона рублей25.05.2022 20:14
Экономика 25.05.2022 20:14
Застройщики и банкиры обсудили в Волгограде настоящее и будущее ипотеки25.05.2022 17:14
Экономика 25.05.2022 17:14
«Мы не согласны»: старый дендропарк в Волгограде могут добить застройкой25.05.2022 16:02
Экономика 25.05.2022 16:02
Мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции стало доступно для скачивания в магазине RuStore сразу же после его открытия25.05.2022 14:50
Экономика 25.05.2022 14:50
ВТЗ участвует в федеральной программе «Профессионалитет»25.05.2022 11:39
Экономика 25.05.2022 11:39
ВТБ выдал первую IT-ипотеку25.05.2022 10:25
Экономика 25.05.2022 10:25
COM.E ON Forum 2022: форум Ozon поможет бизнесу определиться с развитием в новых условиях24.05.2022 15:16
Экономика 24.05.2022 15:16
В Волгоградской области в третий раз началось обучение в «Школе фермера»24.05.2022 15:05
Экономика 24.05.2022 15:05
Реклама