Банк «Открытие»: 12% волгоградских автовладельцев готовы оформить кредит, лишь бы не экономить при покупке автомоби





По результатам исследования предпочтений автовладельцев в Волгограде, проведенного экспертами «Открытие Авто», 17% опрошенных не планируют экономить при покупке автомобиля даже в текущих условиях. А 12% будущих покупателей готовы воспользоваться кредитными средствами, чтобы приобрести желаемый личный транспорт в нужной комплектации и с необходимым набором сервисных опций.

Автовладельцы Волгограда, а также Санкт-Петербурга и Казани, оказались самыми расточительными – каждый шестой опрошенный в указанных городах не планирует экономить на покупке автомобиля.

При этом все-таки большая часть опрошенных планируют сэкономить, чтобы снизить финальную стоимость транспортного средства. Так, 54% респондентов в Волгограде собираются сэкономить за счет отказа от сервисных услуг (помощь на дороге, продленная гарантия и т.д.), 49% откажутся от оформления необязательных страховок, а 38% предпочтут не устанавливать дополнительное оборудование в автомобиль и не делать автотюнинг. Еще 23% будущих покупателей готовы перейти на более дешевую комплектацию автомобиля в случае, если не уложатся в бюджет.

Мужчины чаще женщин отказываются экономить при покупке машины: так ответили 13% мужчин-автолюбителей против 11% автоледи. Респонденты младшего поколения (18-30 лет) менее склонны к экономии при покупке автомобиля, чем опрошенные старше 55 лет – 18% и 11% соответственно. При этом респонденты предпенсионного возраста (55+) выразили больше готовности отказаться от дополнительного оборудования или перейти на менее дорогую комплектации ради экономии.

– Покупка автомобиля – достаточно долгосрочная и значимая инвестиция, поэтому сиюминутная экономия может привести к незапланированным расходам в будущем. Это может стоить автовладельцу впоследствии куда больше, чем удалось сэкономить, как из-за роста цен на сами машины, так и на запчасти, дополнительное оборудование и сервисные услуги. При этом кредитные продукты в данном случае позволяют будущим автовладельцам приобрести желаемое авто без ущерба его качеству, а проценты по кредиту можно будет отыграть за счет всё того же роста на авторынке, – отметили в пресс-службе «Открытие Авто».