Экономика

Сладкое лекарство: «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» измерили стрессы россиян в шоколадках

Экономика 26.05.2022 14:21
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26.05.2022 14:21


В последнее время россияне увеличили расходы на сладости, выяснили СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие». Каждый шестой респондент стал потреблять в полтора раза больше сладкого, чем обычно, а каждый десятый — вдвое больше. Почти три четверти опрошенных отмечают, что это негативно сказывается на состоянии их здоровья, но отказываться от тортиков и шоколадок не собираются.
Сладкое входит в рацион почти всех россиян (95%). Почти половина  респондентов (44%) покупают кондитерские изделия несколько раз в неделю, 17% — раз в неделю, 10% — каждый раз, когда идут в магазин за другими товарами. Каждый девятый приобретает сладости только несколько раз в месяц, а 6% — каждый день.
Подавляющее большинство россиян (76%) тратят на кондитерские изделия относительно немного — до 3 тыс. руб. в месяц. Каждый восьмой (13%) готов заплатить за конфеты, печенье и мороженое 3-5 тыс.руб. в месяц, каждый 14-й — 5-10 тыс. руб. Сладкоежек, готовых отдавать за лакомства более 10 тыс. рублей в месяц, среди участников опроса оказалось всего 2%.
При этом две трети респондентов признались, что в последнее время стали тратить на сладкое больше, чем обычно: 27% увеличили расходы на 5-15%, каждый десятый  — примерно на четверть, каждый восьмой — на треть, каждый одиннадцатый — в полтора раза и столько же — как минимум вдвое.
Результаты опроса показывают, что рост трат на сладкое во многом связан с увеличением его потребления. Из числа респондентов, чьи расходы на сладкое выросли, две трети покупают его чаще, чем раньше. Из общего числа участников опроса больше сладкого стал потреблять каждый второй. В частности, 20% опрошенных — на 30-50% больше, чем обычно, 16% респондентов — в полтора раза больше, а каждый десятый — в два раза больше.
Четверть опрошенных едят сладкое просто потому, что им нравится. Остальные используют мороженое и шоколад для борьбы со стрессом. В частности, 40% респондентов «периодически едят сладкое, когда нервничают», каждый восьмой (12%) — «всегда, когда нервничает», 7% заедают только сильный стресс.
Наибольший стресс около трети россиян испытывают, когда речь идет о неприятностях или конфликтах на работе или снижении объемов сбережений (37% и 34% соответственно). Для каждого пятого самая травмирующая ситуация — потеря близкого человека, для каждого шестого (17%) — расставание со второй половиной, для 15% — ссора с близким человеком, для 15% — болезни близких или собственные.
Результаты опроса позволяют «измерить» уровень стресса, который россияне испытывают в различных ситуациях, в шоколадках, которые любят больше половины опрошенных.
Потери:
Потеря сбережений – 34 шоколадки
Расставание со второй половиной – 17 шоколадок
Конфликты:
С  руководителем – 37 шоколадок
Со второй половиной – 17 шоколадок
С другом/родственником – 15 шоколадок
Болезни:
Близких людей и собственные – 15 шоколадок
Проблемы:
Бытовые – 11 шоколадок
С детьми – 10 шоколадок
С кредитами – 7 шоколадок
Менее значимые стрессы:
Ремонт/переезд – 5 шоколадок
Не приехало такси – 5 шоколадок
Опоздание на самолет – 4 шоколадки
Проблемы с гаджетами – 4 шоколадки
Проблемы с учебой – 2 шоколадки
Опоздание на встречу – 2 шоколадки
Среди любимых кондитерских изделий респонденты называли мороженное (его предпочитают 33% опрошенных), торты (25%), пирожные (25%), темный шоколад (21%), молочный шоколад (20%), шоколадные конфеты (18%), печенье (17%), кексы и маффины (15%), булки (13%), белый шоколад (12%), пирожки (12%), мармелад (9%), варенья и джемы (8%), вафли (7%) и карамель (6%).
Психологи констатируют что тяга к сладкому является одним из видов психологической зависимости. Сладкое заменяет положительные эмоции, вызывая временный эффект эйфории и отвлекая от стрессовой ситуации. Почти три четверти респондентов (70%) признают, что сладкое негативно сказывается на состоянии их здоровья. В частности, каждый пятый (22%) считает, что набрал из-за него лишний вес, каждый шестой (17%) пожаловался на ухудшение состояния кожи, почти столько же (16%) — на возникновение проблем с зубами, каждый восьмой (12%) — на ухудшение состояния волос, 11% — на возникновение проблем с ЖКТ. Многие из этих проблем поможет решить консультация с врачом, прежде всего, с психотерапевтом либо диетологом. Данные услуги доступны в программах накопительного страхования жизни. Также клиентам доступны  различные сервисы — телемедицина, регулярные чекапы, и другие, с помощью которых на ранней стадии возможно оценить риски заболеваний, а если потребуется, принять необходимые меры профилактики, организовать лечение или пройти курс реабилитации, — говорит руководитель управления по развитию страховых продуктов и сервисов компании «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова.
Несмотря на потенциальные проблемы со здоровьем, большинство россиян (83%) полностью отказываться от сладостей не собираются. При этом около четверти (24%) планируют потреблять кондитерские изделия в прежних объемах, а 59% все же подумывают об уменьшении сладкого в рационе.

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