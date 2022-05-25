В Волгоградской области долги по зарплате превышают 33 миллиона рублей

Быстрее всего по сравнению с предыдущим месяцем росли зарплатные долги в Калмыкии. В республике они увеличились в полтора раза – до 3,3 миллиона рублей. Удалось погасить долги почти на 90% в Адыгее. В этом регионе долги по зарплате составили всего 400 тысяч рублей.
Экономика 25.05.2022 20:14
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25.05.2022 20:14
Быстрее всего по сравнению с предыдущим месяцем росли зарплатные долги в Калмыкии. В республике они увеличились в полтора раза – до 3,3 миллиона рублей. Удалось погасить долги почти на 90% в Адыгее. В этом регионе долги по зарплате составили всего 400 тысяч рублей.
Менее, чем на один процент снизились за месяц долги по зарплате в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, объем просроченной задолженности на 1 мая составил в регионе 33,6 миллиона рублей.Волгоградская область стала третьей в ЮФО по размеру зарплатных долгов. Больше всего их в Крыму – 53 миллиона рублей, в Ростовской области работодатели задолжали сотрудникам 40,9 миллиона.
Быстрее всего по сравнению с предыдущим месяцем росли зарплатные долги в Калмыкии. В республике они увеличились в полтора раза – до 3,3 миллиона рублей. Удалось погасить долги почти на 90% в Адыгее. В этом регионе долги по зарплате составили всего 400 тысяч рублей.
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