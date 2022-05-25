



Клиенты ВТБ Мои Инвестиции, пользующиеся устройствами с системой Android, могут скачать мобильное приложение брокера в российском магазине приложений RuStore, разработанном VK.

Мобильное приложение заранее прошло проверку в RuStore и для удобства клиентов ВТБ Мои Инвестиции, пользующихся устройствами с операционной системой Android, было опубликовано в магазине вместе с его открытием.

Кроме того, для быстрого и удобного доступа к приложению ВТБ Мои Инвестиции через браузер разработана универсальная веб-версия, которая работает на всех смартфонах и планшетах. Ярлык приложения для быстрого доступа к нему можно разместить на экране устройства.

Инструкции для работы с универсальным приложением для пользователей со смартфонами на iOS и Android размещены на сайте ВТБ.

Инструкции по установке мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции для различных операционных систем доступны на сайте ВТБ.

Команда ВТБ Мои Инвестиции активно работает над обновлением и оптимизацией работы мобильного приложений. В ближайшее время для его пользователей появятся новые функции и сервисы.







