Мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции стало доступно для скачивания в магазине RuStore сразу же после его открытия
Экономика 25.05.2022 14:50 Новости компаний
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25.05.2022 14:50 Новости компаний
Клиенты ВТБ Мои Инвестиции, пользующиеся устройствами с системой Android, могут скачать мобильное приложение брокера в российском магазине приложений RuStore, разработанном VK.
Мобильное приложение заранее прошло проверку в RuStore и для удобства клиентов ВТБ Мои Инвестиции, пользующихся устройствами с операционной системой Android, было опубликовано в магазине вместе с его открытием.
Кроме того, для быстрого и удобного доступа к приложению ВТБ Мои Инвестиции через браузер разработана универсальная веб-версия, которая работает на всех смартфонах и планшетах. Ярлык приложения для быстрого доступа к нему можно разместить на экране устройства.
Инструкции для работы с универсальным приложением для пользователей со смартфонами на iOS и Android размещены на сайте ВТБ.
Инструкции по установке мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции для различных операционных систем доступны на сайте ВТБ.
Команда ВТБ Мои Инвестиции активно работает над обновлением и оптимизацией работы мобильного приложений. В ближайшее время для его пользователей появятся новые функции и сервисы.
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