Экономика

ВТЗ участвует в федеральной программе «Профессионалитет»

Экономика 25.05.2022 11:39 Новости компаний
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25.05.2022 11:39 Новости компаний


Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), стал участником федеральной программы «Профессионалитет» в Волгоградской области. Договор о сотрудничестве в рамках проекта подписали управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков и директор Волжского политехнического техникума Сергей Саяпин.

В процессе реализации проекта на базе техникума при софинансировании ВТЗ и поддержке Корпоративного университета TMK2U будет организован кластер по направлению «Металлургия». Особое внимание будет уделено специальностям «Металлургия черных металлов», «Обработка металлов под давлением», «Технология машиностроения», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования», «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств». 

Также в день старта федерального проекта «Профессионалитет» в Волгоградской области на ВТЗ прошел Единый день открытых дверей. Молодым людям и их родителям провели экскурсии по заводу и мастер-классы, рассказали об условиях трудана предприятии и особенностях программы «Профессионалитет».

— Участие ВТЗ в федеральной программе «Профессионалитет» — важный шаг в интеграции учебных заведений, науки, промышленности и производства. В рамках проекта будут внедряться новые образовательные программы, ориентированные на потребности конкретных предприятий региона. Реализуя этот проект совместно с TMK2U, мы сможем значительно улучшить качество профессионального образования, внедрить новые подходы к обучению и усилить кадровый потенциал компании, — отметил Сергей Четвериков.

Ключевой задачей программы «Профессионалитет» является реструктуризация системы среднего профессионального образования, переход к отраслевому подходу подготовки кадров, где заказчиком выступает предприятие-работодатель. Образовательно-производственный кластер металлургической отрасли, который создается в рамках программы «Профессионалитет», будет финансироваться за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также компаний-участников. ТМК направит на реализацию проекта 80 млн рублей. В число партнеров, готовых финансово поддержать образовательные учреждения, вошли четыре предприятия ТМК — ВТЗ,Синарский трубный завод (СинТЗ),Северский трубный завод (СТЗ) и Орский машиностроительный завод (ОМЗ). Работу координирует Корпоративный университет TMK2U.

Справка. Волжский трубный завод (https://vtz.tmk-group.ru/) является одним из ведущих российских предприятий трубной отрасли. В состав ТМК входит с 2002 года. Производственная мощность завода составляет 900 тыс. тонн стали и 2 млн тонн труб в год. Предприятие производит более 800 типоразмеров труб, количество работающих — более 10 тыс. человек. На ВТЗ производят бесшовные трубы для нефтегазовой, химической, нефтехимической и автомобильной отраслей, машиностроения и теплоэнергетики, а также электросварные прямошовные трубы большого диаметра для строительства магистральных газопроводов и нефтепроводов.

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