Киквидзенский район хотят стереть с карты Волгоградской области

Глава Киквидзенского района Волгоградкой области Сергей Савин заявил о намерении вернуть историческое наименование муниципалитету, которым он руководит. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Сергей Савин недавно вернулся с форума секретарей местных отделений партии «Единая Россия», который проходил в Краснодаре.

– Выпала большая честь представить волгоградский регион. Выступил с докладом по представлению мобилизационного проекта «Земля Преображенская – частица малая большой России» по переименованию Киквидзенского района, – написал в своем телеграм-канале Сергей Савин.

– Основополагающая цель проекта – проведение комплекса мероприятий по возвращению к историческому наименованию, переименованию Киквидзенского муниципального района Волгоградской области в Преображенский район. Важно отметить то, что местная инициатива киквидзенских партийных активистов, общественности была поддержана губернатором Волгоградской области Андреем Ивановичем Бочаровым, – продолжил он.

– Для нас почетно и знаково, что выбрали именно наш мобилизационный проект. Партия объединяет огромный актив единомышленников, с которым мы меняем к лучшему качество жизни в нашем районе. Теперь наша задача с достоинством реализовать и претворить в жизнь мобилизационный проект местного отделения партии «Земля Преображенская – частица малая большой России!».

Справка. Районным центром Киквидзенского района является станица Преображенская. В 1928 году эта территория называлась Преображенским районом и она входила в состав Хоперского округа Нижне-Волжского края. С 1934 года район стал частью Сталинградского края. А в 1936 году станица Преображенская была преобразована в поселок городского типа Киквидзе, в честь участника Гражданской войны Василия Киквидзе, командующего 16-й стрелковой дивизией Красной армии. Свое историческое название районный центр вернул в середине 90-х годов.

Любопытно, что Киквидзенский район является родиной спикера Волгоградской областной думы Александра Блошкина. Он и сам руководил этим районом несколько лет.

Фото сайта администрации Волгоградской области.