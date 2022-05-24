Расследования

В квартире на юге Волгограда нашли мертвым 10-летнего школьника

Расследования 24.05.2022 09:44
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24.05.2022 09:44


В Красноармейском районе Волгограда накануне, 23 мая, в квартире одного из домов был найден мертвым 10-летний школьник. Как стало известно ИА "Высота 102", труп ребенка обнаружили близкие в ванной комнате.  

– Вызов поступил накануне в один из многоквартирных домов на юге Волгограда, – сообщила информагентству официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – К сожалению, прибывшим на место врачам скорой помощи спасти ребенка не удалось. Смерть мальчика 2012 года рождения наступила до прибытия бригады. 

По предварительным данным, ребенок умер в результате отравления угарным газом. Школьник отправился в ванную, и после его длительного пребывания там родные обнаружили мальчика уже без чувств. 

– По факту случившегося проводится проверка, – уточнила представитель регионального управления СКР. 

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