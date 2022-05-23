В Волгограде две УК подозревают в обмане жильцов на 4 млн рублей









Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при индексации платы за содержание и ремонт общего имущества возбуждено в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, нарушения требований жилищного законодательства были выявлены в результате прокурорской проверки.

Установлено, что в июле 2021 года двумя управляющими компаниями произведена индексация на 19,9 % платы за содержание и ремонт общего имущества в 83 многоквартирных домах на территории Красноармейского района.

Существенный рост стоимости услуги был обоснован представителями управляющих организаций решениями общих собраний собственников жилых помещений в многоквартирных домах и заключенными на их основе дополнительными соглашениями.

Однако прокуроры выявили, что фактически общие собрания по данному вопросу не проводились. Протоколы якобы состоявшихся общих собраний и дополнительные соглашения в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области не предоставлялись.

- Таким образом, при отсутствии законных оснований с собственников жилых помещений многоквартирных домов за период с июля 2021 года по март 2022 года взыскано более 4 миллионов рублей, - уточнила Черединина.

Материалы проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным информагентства, в материалах уголовного дела фигурируют управляющие компании ООО «Регион 34» и ООО «Волга Дом».



