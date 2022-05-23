Стало известно состояние пострадавших в смертельном ДТП в Чернышковском районе Волгоградской области, произошедшем накануне. Как сообщает ИА «Высота 102», один из пациентов — 19-летний пассажир — попал в реанимационное отделение.

— Двое пострадавших доставлены в больницу № 25 в Дзержинском районе Волгограда. 19-летний пациент находится в отделении реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. 50-летний мужчина находится в отделении сочетанной травмы в состоянии средней степени тяжести, — пояснили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Как уточнили в облздраве, оказана помощь еще одному пострадавшему в аварии. 30-летний мужчина отправлен на амбулаторное лечение.

По предварительной информации ГУ МВД по региону, 25-летний водитель, управляя автомобилем LADA Priora двигался по трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский в направлении Ростова. На 187 километре дороги автолюбитель потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Газелью».

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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