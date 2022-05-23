Под Волгоградом в лобовом ДТП пострадали трое и погиб 25-летний мужчина

В Чернышковском районе Волгоградской области 22 мая примерно в 16.19 произошло ДТП с участием «Газели» и легкового автомобиля. Сообщается о погибшем. Три человека доставлены в больницу.

— По предварительной информации, 25-летний водитель за рулем автомашины LADA Priora двигался по трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский со стороны Волгограда в направлении Ростова-на-Дону, — прокомментировали в ГУ МВД России по Волгоградской области. — На 187 километре автодороги водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ГАЗ-2752.





По уточненным данным регионального главка МВД, в результате аварии на месте погиб водитель LADA Priora. 19-летнего пассажира легковушки, а также 50-летний водитель и 30-летнего пассажира «Газели» транспортировали в медучреждение.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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