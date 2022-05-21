Волгоградский «Ротор» сегодня в Иваново одержал победу над «Текстильщиком» в заключительном, 38-ом туре первенства ФНЛ. Как сообщает ИА «Высота 102», в начале матча «Ротор» решительно завладел мячом, стараясь играть первым номером. Но первый опасный момент волгоградцы создали только на 25-ой минуте. В районе штрафной «Текстильщика» нападающий гостей Роман Минаев отдал передачу на Камиля Муллина, который с острого угла пробил по воротам хозяев поля. Но вратарь спас свою команду и перевел мяч на угловой.

Во время розыгрыша углового футболисты «Текстильщика» завладели мячом и побежали в атаку. Однако забить гол им не удалось. Игрок «Текстильщика» не попал ногой по мячу, целясь в ворота «Ротора». А вот волгоградцы на 40-ой минуте не упустили свой шанс. Полузащитник «Ротора» Николай Кипиани с левого фланга подал в штрафную, где его передачу успешно замкнул Андреа Чуканов и принес победное очко своей команде.

Во второй половине матча на 55-ой минуте «Ротор» создал еще один опасный момент. Защитник Сергей Макаров отдал передачу на Имран Улад Омара, который пробил в верхний дальний угол. Но голкипер «Текстильщика» снова выручил свою команду. На 55-минуте «Ротор» создал еще один опасный момент. У хозяев поля на 65-ой минуте появился шанс поразить ворота соперника. Однако контратака не завершилась голом. Илья Обухов вышел из ворот и смог отразить удар.

А вот на 69-ой минуте Андреа Чуканов после паса Омара оформил дубль в ворота соперника. Это был девятый гол Чуканова в чемпионате и он стал лучшим бомбардиром «Ротора» в этом сезоне. Третий гол волгоградец Алексей Щеткин забил, красиво отобрав мяч у футболиста «Текстильщика» на половине поля хозяев. Он вышел один на один с вратарем и не оставил голкиперу шанса, подарив радость болельщикам и сделав себе подарок на свой день рождения – сегодня ему исполнился 31 год. Уже в конце матча, на 79-ой минуте «Ротор» пропустил единственный мяч в свои ворота. Итог встречи – 3:1 в пользу волгоградского клуба.



После победы над «Текстильщиком» «Ротор» остался на 18-ом месте. Теоретически у команды есть шансы зацепиться в ФНЛ. Это может произойти в том случае, если кто-то из клубов, занявших первые 17 мест, снимется с чемпионата из-за финансовых проблем или не пройдет лицензирование. Однако по спортивному принципу «Ротор» уже покинул ФНЛ.

Итог встречи вызвал смешанные чувства у болельщиков. Радуясь победе, они в то же время недоумевали - где был «Ротор» весь сезон, почему команда, по сути, его проспала и не играла так, как сегодня? В соцсетях кто-то из фанатов выражает надежду, что клуб останется в ФНЛ, при этом многие сходились во мнении, что смена руководства «Ротора» неизбежна.



Фото Единого фан-портала болельщиков «Ротора» ВК.

