Экономика 20.05.2022 14:14
0
20.05.2022 14:14
Банк «Открытие» объявляет о новой концепции продвижения бренда и продуктов. 23 мая стартует первая федеральная рекламная кампания с амбассадорами банка - Константином Хабенским и Мариной Кравец. Она посвящена специальному предложению «Открытия», по которому клиенты банка, оформившие карту Opencard, получат кэшбэк 5% на все покупки.
Банк «Открытие» формирует образ прогрессивного банка с позитивным взглядом в будущее. При этом акцент в построении имиджа динамичного банка сделан на новых выгодных предложениях для клиентов, высоком качестве клиентского сервиса и скорости обслуживания.
Повысить оригинальность и яркость коммуникации банка в условиях жесткой конкуренции, кратного роста медиа-инвестиций и унификации продуктовых идей в банковском секторе призваны новые амбассадоры бренда - ведущий актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, продюсер, общественный деятель, народный артист Российской Федерации, художественный руководитель МХТ имени А.П.Чехова — Константин Хабенский и телеведущая, радиоведущая, обладательница премии ТЭФИ, единственная девушка-резидент шоу Comedy Club на ТНТ — Марина Кравец.
В новой рекламной кампании банка «Открытие» Константин Хабенский выступает в роли мэтра, опытного актёра, наставника. Марина Кравец играет уже известную актрису, которая хочет попробовать себя на новом поприще, ученицу Мастера. В сюжетах Константин сфокусирован на том, чтобы передать Марине всё, что он знает об актерском мастерстве и высоком искусстве. Марина открыта и рада учиться у наставника, но никогда не упускает момент противопоставить урокам мастерства свой практический опыт и понимание реальной жизни.
По словам руководителя блока маркетинга и коммуникаций банка «Открытие» Евгения Сидорова, задача новых амбассадоров - дифференцировать коммуникацию и масштабировать ее эффект, привлекая внимание зрителей к рекламе и поддерживая устойчивый интерес к продуктам банка.
Евгений Сидоров подчеркнул, что при рассмотрении кандидатов на роль новых селебрити банка Константин Хабенский стал абсолютным лидером тестирования: «Константин Хабенский – символ надежности, доверия и уверенности. Он известный, многогранный, «не такой, как все». Марина Кравец – активная, позитивная, открытая новому. Она добавит нам жизненной энергии, связи с молодой аудитории, юмора».
Рекламная кампания банка «Открытие» в новой концепции стартует в понедельник, 23 мая, на федеральных телеканалах и в диджитал-каналах.
Реклама
ВТБ в Волгоградской области увеличил лимит льготной ипотеки до 15 млн рублей20.05.2022 09:41
Экономика 20.05.2022 09:41
Банк «Открытие»: продажи китайских автомобилей в мае могут вырасти на 20%19.05.2022 17:50
Экономика 19.05.2022 17:50
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Открытие» на уровне ruАА со стабильным прогнозом19.05.2022 14:20
Экономика 19.05.2022 14:20
ВТБ Лизинг предлагает автомобили ГАЗ с выгодой 10%19.05.2022 13:37
Экономика 19.05.2022 13:37
Волжская ГЭС с 21 мая начнет экономить воду19.05.2022 10:39
Экономика 19.05.2022 10:39
ВТБ увеличил розничный портфель рублевых сбережений на 450 млрд рублей19.05.2022 10:13
Экономика 19.05.2022 10:13
В Волгоградской области перестали расти цены на бензин19.05.2022 09:50
Экономика 19.05.2022 09:50
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 ипотечных кредитов с господдержкой на новостройки19.05.2022 09:39
Экономика 19.05.2022 09:39
Банк «Открытие» предлагает предпринимателям пакет услуг «Только 1%» с бесплатным эквайрингом18.05.2022 16:51
Экономика 18.05.2022 16:51
ВТБ: в мае спрос клиентов на розничные кредиты вырос в 1,5 раза18.05.2022 15:05
Экономика 18.05.2022 15:05
АО «КАУСТИК» — участник Международного форума «Полимерный бизнес России»18.05.2022 11:21
Экономика 18.05.2022 11:21
ВТБ: активность мошенников в мае выросла на треть18.05.2022 10:09
Экономика 18.05.2022 10:09
Пожарный автопарк на Гремячинском ГОКе пополнился новым автомобилем18.05.2022 10:03
Экономика 18.05.2022 10:03
В Волгоградской области в апреле ускорился рост цен18.05.2022 08:03
Экономика 18.05.2022 08:03
Начинающих волгоградских предпринимателей на год освободили от налогов17.05.2022 16:27
Экономика 17.05.2022 16:27
Реклама