Экономика

Амбассадорами банка «Открытие» станут Константин Хабенский и Марина Кравец

Экономика 20.05.2022 14:14
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20.05.2022 14:14


Банк «Открытие» объявляет о новой концепции продвижения бренда и продуктов. 23 мая стартует первая федеральная рекламная кампания с амбассадорами банка - Константином Хабенским и Мариной Кравец. Она посвящена специальному предложению «Открытия», по которому клиенты банка, оформившие карту Opencard, получат кэшбэк 5% на все покупки.
Банк «Открытие» формирует образ прогрессивного банка с позитивным взглядом в будущее. При этом акцент в построении имиджа динамичного банка сделан на новых выгодных предложениях для клиентов, высоком качестве клиентского сервиса и скорости обслуживания.
Повысить оригинальность и яркость коммуникации банка в условиях жесткой конкуренции, кратного роста медиа-инвестиций и унификации продуктовых идей в банковском секторе призваны новые амбассадоры бренда - ведущий актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, продюсер, общественный деятель, народный артист Российской Федерации, художественный руководитель МХТ имени А.П.Чехова — Константин Хабенский и телеведущая, радиоведущая, обладательница премии ТЭФИ, единственная девушка-резидент шоу Comedy Club на ТНТ — Марина Кравец.
В новой рекламной кампании банка «Открытие» Константин Хабенский выступает в роли мэтра, опытного актёра, наставника. Марина Кравец играет уже известную актрису, которая хочет попробовать себя на новом поприще, ученицу Мастера. В сюжетах Константин сфокусирован на том, чтобы передать Марине всё, что он знает об актерском мастерстве и высоком искусстве. Марина открыта и рада учиться у наставника, но никогда не упускает момент противопоставить урокам мастерства свой практический опыт и понимание реальной жизни.
По словам руководителя блока маркетинга и коммуникаций банка «Открытие» Евгения Сидорова, задача новых амбассадоров - дифференцировать коммуникацию и масштабировать ее эффект, привлекая внимание зрителей к рекламе и поддерживая устойчивый интерес к продуктам банка.
Евгений Сидоров подчеркнул, что при рассмотрении кандидатов на роль новых селебрити банка Константин Хабенский стал абсолютным лидером тестирования: «Константин Хабенский – символ надежности, доверия и уверенности. Он известный, многогранный, «не такой, как все». Марина Кравец – активная, позитивная, открытая новому. Она добавит нам жизненной энергии, связи с молодой аудитории, юмора».
Рекламная кампания банка «Открытие» в новой концепции стартует в понедельник, 23 мая, на федеральных телеканалах и в диджитал-каналах.

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