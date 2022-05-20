Федеральные новости

Госдуме предложили убрать возрастной предел для службы по контракту

Федеральные новости 20.05.2022 13:53
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20.05.2022 13:53



Проект закона об отмене возрастного предела для службы по контракту внесен сегодня в Государственную думу РФ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на электронную базу российского парламента, с такой законодательной инициативой выступили два депутата Андрей Картаполов и Андрей Красов.
Изменения касаются закона «О воинской обязанности и военной службе». В пояснительной записке уточняется, что сейчас начать служить по контракту могут россияне в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранцы — от 18 до 30 лет.
- Законопроектом предлагается исключить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
По мнению авторов инициативы, эти позволит привлечь больше специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским на военную службу по контракту. Поясняется, что это специалисты медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи и др.

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