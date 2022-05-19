Здравоохранение

Волгоградцы за месяц решили 360 проблем через медицинские чат-боты

Здравоохранение 19.05.2022 12:59
19.05.2022 12:59



Более 360 проблем пациентов в Волгоградской области, озвученных ими в медицинских чатах федерального проекта «ЗдравКонтроль», удалось решить за месяц их тестовой работы. Об этом сообщил сегодня в ходе конференц-связи руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль», член Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями при Минздраве России Евгений Мартынов.
По его словам, за апрель от жителей Волгоградской области получено 369 обращений. Развернутые ответы даны в 365 случаях.
В основном волгоградцы обращаются в чат-боты по поводу записи к врачу или на обследование, информацией справочного характера о графике работы медучреждений, их адресов и контактов, а также с вопросами о льготном лекарственном обеспечении, диспансеризации и вакцинации. Для чат-ботов есть правила: нужно задавать свой вопрос корректно и без оскорблений. 
По мнению заместителя председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Марины Гавриловой, которая курирует в регионе работу данных чат-ботов, главное их преимущество - это скорость.
Ответы здесь стараются дать в течение двух часов, хотя бывает, что на подготовку ответов нужно гораздо больше времени.
- Вопросы разные, некоторые сложные. На них недостаточно одного дня, чтобы ответить на вопрос...Такое общение, такая работа в чатах нам помогает оперативно среагировать и все-таки проблему решить, - пояснила Гаврилова.   
В настоящее время в Волгоградской области в рамках федерального проекта «ЗдравКонтроль» работают три чата - общий по региону, по Волгограду и Волжскому. В перспективе, как предположили участники конференц-связи, подключить к чат-ботам все государственные учреждения здравоохранения Волгоградской области.
Ранее сообщалось о запуске двух чатов в Telegram для жителей Волгограда и Волжского в рамках федерального проекта «ЗдравКонтроль». В них горожане могут задавать вопросы, касающиеся оказания медицинских услуг и работы поликлиник и больниц, сообщили в облздраве.
Отвечают волгоградцам и волжанам модераторы каналов или представители медицинских организаций. Чаты работают с 08.00 до 20.00 ежедневно, кроме воскресенья.
Федеральный проект «ЗдравКонтроль» реализуется с использованием средств, предоставленных Фондом президентских грантов и организационной поддержке Общественной палаты Российской Федерации. Пилотный проект был запущен в 2018 году в Московской области, с того момента в медчатах рассмотрели более 100 тысяч обращений.

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