Экология

Мазутные реки, нефтяные берега: волгоградские активисты нашли новый очаг загрязнения на Волге

Экология 19.05.2022 07:48
19.05.2022 07:48





Нефтяные пятна на траве, черные от мазута деревья – такую картину обнаружили волгоградские активисты на берегу Волги в Красноармейском районе Волгограда. Как рассказал ИА «Высота 102» председатель регионального отделения Российского экологического общества Руслан Зейналов, в район  поселка Татьянка-3 волонтеры приехали после очередных жалоб местных жителей на загрязнение берега. 

- Теперь к воде не подойти, да и о рыбалке придется забыть, - констатировали волгоградцы. 

- Ушла большая вода, на которой была нефтяная пленка, и она осела на деревьях и грунте, - пояснил Руслан Зейналов. – При этом, когда мы все это снимали,  в воздухе ощущался сильный запах нефтепродуктов. 

По словам Руслана Зейналова, факты загрязнения реки и прибрежной зоны отмечаются уже не в первый раз. Ниже по течению находится грузовой порт, где происходит заправка судов и откачка других отходов с барж. 

- По нашей информации, в грузовом порту работают четыре организации, - пояснил Руслан Зейналов. – Мы уже обратились в природоохранное ведомство с просьбой провести расследование этого происшествия. 

Напомним, в феврале этого года в районе Сарпетского затона ушли под воду два судна. Вода в районе затопления оказалась насыщенной соляркой, которая находилась в баках. Но самое крупное загрязнение Волги нефтепродуктами произошло в 2016 году в Светлоярском районе. Последствия этого экологического бедствия  ликвидировали больше месяца. 

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