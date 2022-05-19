



Нефтяные пятна на траве, черные от мазута деревья – такую картину обнаружили волгоградские активисты на берегу Волги в Красноармейском районе Волгограда. Как рассказал ИА «Высота 102» председатель регионального отделения Российского экологического общества Руслан Зейналов, в район поселка Татьянка-3 волонтеры приехали после очередных жалоб местных жителей на загрязнение берега.





- Теперь к воде не подойти, да и о рыбалке придется забыть, - констатировали волгоградцы.





- Ушла большая вода, на которой была нефтяная пленка, и она осела на деревьях и грунте, - пояснил Руслан Зейналов. – При этом, когда мы все это снимали, в воздухе ощущался сильный запах нефтепродуктов.





По словам Руслана Зейналова, факты загрязнения реки и прибрежной зоны отмечаются уже не в первый раз. Ниже по течению находится грузовой порт, где происходит заправка судов и откачка других отходов с барж.





- По нашей информации, в грузовом порту работают четыре организации, - пояснил Руслан Зейналов. – Мы уже обратились в природоохранное ведомство с просьбой провести расследование этого происшествия.



