Троих борцов с наркоторговлей в Волгограде посадили на 17 лет

Расследования 17.05.2022 14:34
17.05.2022 14:34
Апелляционная инстанция ужесточила наказание троим жителям Волгограда, которые вымогали денежные средства у лиц, занимающихся торговлей наркотиками.
Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, областной суд переквалифицировал действия Александра Колоскова, Михаила Орлова и Андрея Соина с незаконного лишения свободы группой лиц по предварительному сговору с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (п. "а", "г" ч.2 ст.127 УК РФ) на похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия из корыстных побуждений (п. "а", "в", "г", "з" ч.2 ст.126 УК РФ).
На троих осужденные получили больше 17 лет колонии строгого режима. Соину назначено 5 лет и 7 месяцев, Орлову - 5,5 лет и 10 дней, а Колоскову - 6 лет. Ранее приговор был гораздо мягче - 3,5, 3,5 и 10 дней и 4 года соответственно.
Следствием и судом установлено, что в ноябре 2019 года Колосков предложил своим знакомым вымогать денежные средства у лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков. В начале декабря в лесопосадке в районе улицы Санаторная они увидели мужчину, который, по их мнению, совершал сбыт наркотических средств. После чего Колосков, Орлов и Соин, применяя насилие, схватили его, надели на него наручники и повалили на землю. Они сообщили потерпевшему, что якобы являются сотрудниками правоохранительных органов, и что последний задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Для убедительности своих слов они показали мужчине фиктивное служебное удостоверение и пневматический газобалонный пистолет. Мужчины пояснили «задержанному», что он может избежать уголовной ответственности если свяжется с родственниками и попросит у них денег за свое освобождение.
Позвонив супруге удерживаемого, они потребовали от нее 500 000 рублей за непривлечение ее мужа к уголовной ответственности. Женщина предложила вместо денежных средств передать им находящийся в ее собственности автомобиль. Колосков, Орлов и Соин также потребовали от мужчины продать золотое кольцо и браслет, принадлежащие его супруге. Завладев чужим автомобилем и денежными средствами, они скрылись.
Колосков пояснил суду, что решил самостоятельно пресекать распространение наркотиков. У него возникла идея о том, что можно было бы отыскивать лиц, сбывающих наркотики, задерживать их в момент совершения преступления и, представляясь сотрудниками полиции, вымогать деньги или ценное имущество взамен на то, чтобы не привлекать задержанного к уголовной ответственности. А наркотики уничтожать, выкидывая их. Таким образом, по мнению Колоскова, можно было бы проучить сбытчика наркотиков, не ломая ему жизнь. По его мнению, если сбытчика наркотиков наказывать материально, при этом вселяя в него страх, такой человек с большой долей вероятности поймет, что ему был дан шанс на исправление и вряд ли вновь совершит подобное преступление. Кроме того, как считал Колосков, полученные от сбытчика наркотиков деньги можно было бы тратить на собственные нужды.
Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области
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