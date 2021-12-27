Расследования

В Волгограде троих борцов с наркоторговлей осудили за вымогательство и лишение человека свободы

Расследования 27.12.2021 21:00
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27.12.2021 21:00


Троих волгоградцев, которые решили противозаконным способом проучить сбытчика наркотиков, осудили сегодня в Кировском районном суде. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, приговор выслушали Александр Колосков и его приятели Михаил Орлов и Андрей Соин. Колоскова приговорили к 4 годам колонии строгого режима, Орлова – к 3,5 годам и 10 дням лишения свободы в колонии общего режима. Соин приговорен к 3,5 годам колонии общего режима.
Следствием и судом установлено, что в ноябре 2019 года Колосков предложил своим знакомым вымогать денежные средства у лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков. В начале декабря в лесопосадке в районе улицы Санаторная они увидели мужчину, который, по их мнению, совершал сбыт наркотических средств. После чего Колосков, Орлов и Соин, применяя насилие, схватили его, надели на него наручники и повалили на землю. Они сообщили потерпевшему, что якобы являются сотрудниками правоохранительных органов, и что последний задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Для убедительности своих слов они показали мужчине фиктивное служебное удостоверение и пневматический газобалонный пистолет. Мужчины пояснили «задержанному», что он может избежать уголовной ответственности если свяжется с родственниками и попросит у них денег за свое освобождение. 
Позвонив супруге удерживаемого, они потребовали от нее 500 000 рублей за непривлечение ее мужа к уголовной ответственности. Женщина предложила вместо денежных средств передать им находящийся в ее собственности автомобиль. Колосков, Орлов и Соин также потребовали от мужчины продать золотое кольцо и браслет, принадлежащие его супруге. Завладев чужим автомобилем и денежными средствами, они скрылись.
Колосков пояснил суду, что решил самостоятельно пресекать распространение наркотиков. У него возникла идея о том, что можно было бы отыскивать лиц, сбывающих наркотики, задерживать их в момент совершения преступления и, представляясь сотрудниками полиции, вымогать деньги или ценное имущество взамен на то, чтобы не привлекать задержанного к уголовной ответственности. А наркотики уничтожать, выкидывая их. Таким образом, по мнению Колоскова, можно было бы проучить сбытчика наркотиков, не ломая ему жизнь. По его мнению, если сбытчика наркотиков наказывать материально, при этом вселяя в него страх, такой человек с большой долей вероятности поймет, что ему был дан шанс на исправление и вряд ли вновь совершит подобное преступление. Кроме того, как считал Колосков, полученные от сбытчика наркотиков деньги можно было бы тратить на собственные нужды.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

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