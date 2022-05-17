В Волгограде закрылись АЗС Shell

Экономика 17.05.2022 10:05
17.05.2022 10:05
АЗС Shell в Волгограде больше не работают. В Краснооктябрьском районе бензоколонки этой англо-нидерландской компании обнесены сигнальной лентой. Отключены и информационные табло, на которых отображались марки топлива и цены.
Всего в Волгограде работало восемь АЗС Shell - четыре в Дзержинском районе, две в Краснооктябрьском и по одной в Советском и Кировском районах.
Напомним, что Shell в начале мая сообщала, что планирует остановить работу своих АЗС в России и завод по производству смазочных материалов для обеспечения их продажи новому владельцу. Позднее стало известно, что эти активы купит «Лукойл».
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