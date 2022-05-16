Названа позиция Волгоградской области в рейтинге социально-экономического развития

РИА Новости подготовило очередной рейтинг социально-экономического развития российских регионов за 2021 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, по итогам 2021 года Волгоградская область заняла в рейтинге 36-ое место, тогда как в 2020 году находилась на 29-ом. При этом по итогам прошлого года Волгоградская область набрала большее количество интегральных баллов, чем в позапрошлом – 45,090 и 43,633 соответственно и по этому показателю должна была, наоборот, подняться в рейтинге. Однако аналитики объяснили это расхождение более быстрым развитием других регионов, на фоне которого Волгоградская область и потеряла несколько пунктов позиций.

Среди лидеров рейтинга изменений по сравнению с 2020 годом не произошло – его возглавили Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Так, Москва набрала 89,948 баллов, Санкт-Петербург – 86,064 балла, Татарстан – 77,616 баллов.

Состав аутсайдеров также продемонстрировал стабильность. Замыкают рейтинг Калмыкия, Еврейский автономный округ и Тыва. Так, интегральный балл Калмыкии составил лишь 10,377, Еврейского автономного округа – 10,867, а республики Тывы – 13,563.

В целом результаты исследования показывают, что социально-экономическая ситуация в прошлом году улучшилась, заверили аналитики. Это выразилось в росте значения интегрального рейтинга в большинстве субъектов Федерации. Число регионов, значение интегрального рейтинга которых превышает 50 баллов, увеличилось с 20 по итогам 2020 года до 26 по итогам 2021-го, при этом число регионов с интегральным рейтингом ниже 25 баллов снизилось с 16 до 9.

Справка. Исследование построено на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за 2021 год, среди которых — объем производства товаров и услуг, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли, доля прибыльных предприятий, смертность населения трудоспособного возраста, уровень безработицы и другие. Это позволило рассчитать рейтинговый балл, по которому производилось ранжирование регионов, и построить интегральный рейтинг.