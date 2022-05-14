Раскрыты зарплаты руководителей колледжей и школ-интернатов Волгоградской области









Комитет образования и науки Волгоградской области опубликовал средние зарплаты руководителей подведомственных учреждений за 2021 год.

Как сообщает ИА «Высота 102», в числе техникумов, колледжей и школ-интернатов есть и другие госучреждения, например, исторический парк «Россия – моя история». Возглавляет его уже несколько лет Аркадий Грушко, который до этого руководил комитетом по подготовке к ЧМ-2018 в администрации Волгоградской области. Его средняя зарплата за прошлый год составила 93 345 рублей.

Однако самый большой заработок оказался у ректора «Волгоградской государственной академии последипломного образования» Светланы Куликовой - 123 549 рублей в месяц. На втором месте – директор «Волгоградского технологического колледжа» Оксана Петрова - 111 124 рублей. Замыкает тройку самых высокооплачиваемых руководителей подведомственных учреждений облкомобразования Александр Калинин. В должности директора «Волгоградского социальнопадагогического колледжа» он получал в среднем 111 016 рублей.

Руководитель «Волгоградского строительного техникума» Галина Голикова зарабатывала 110 839 рублей. Директор «Волжского политехнического техникума» Сергей Саяпин в среднем получал 106 762 рублей, а директор «Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли» Сергей Самохвалов - 104 058 рублей.

Руководитель «Волгоградского колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина» Сергей Лиховцев в среднем получал ежемесячно 102 606 рублей. В «Волгоградском экономикотехническом колледже» при отсутствии директора больше всех зарабатывал заместитель директора Дмитрий Вертяков - 100 834 рублей. Зарплата директора «Волгоградского технического колледжа» Вячеслава Кантур составила 100 017 рублей.

Заработок директора «Волгоградского медикоэкологического техникума» Геннадия Гопия – 90 759 рублей. Григорий Цуканов, возглавляющий «Волгоградский энергетический колледж» получал в среднем 79 857 рублей в месяц, а директор «Камышинского политехнического колледжа» Александр Новицкий - 98 769 рублей.

Директор «Михайловского профессиональнопедагогического колледжа имени В.В. Арнаутова» Евгения Белицкая зарабатывала 91 442 рублей. Зарплата Надежды Кабановой – директора «Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа» - 85 732 рублей, а у руководителя «Волгоградской школы-интерната «Созвездие» Татьяны Кобзевой – 82 797 рублей.

Заработок директора «Серебряковского технологического техникума» Сергея Панфилова составил 80 688 рублей в месяц. Руководитель «Суровикинского агропромышленного техникума» Игорь Дмитриев зарабатывал 88 401 рублей; директор Волгоградского политехнического колледжа имени В.И. Вернадского Юрий Моисеев - 92 964 рублей; директор «Волгоградского областного центра психолого-медико-социального сопровождения» Наталья Судакова – 94 260 рублей.

Дмитрий Орехов, возглавляющий «Центр развития и организационно-аналитического сопровождения образования Волгоградской области», зарабатывал ежемесячно 97 994 рублей. Зарплата руководителя «Быковского аграрного техникума» Владимира Мусахаева составила 71 988 рублей. Руководитель «Волгоградского колледжа машиностроения и связи» Роман Лиховцев получал 82 943 рублей в месяц. Заработок руководителя «Волжской школы-интерната» Александра Сазонова составил 55 885 рублей ежемесячно.

Руководитель «Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов» Станислав Полонский получал 80 856 рублей; директор «Дубовского зооветеринарного колледжа имени Героя Советского Союза А.А.Шарова» Николай Корнеев – 91 780 рублей. Зарплата у Оксаны Бочкаревой, возглавляющей «Дубовский педагогический колледж» составила 51 934 рублей.

Заработок руководителя «Жирновского педагогического колледжа» Натальи Стоицкой был в размере 69 240 рублей. Директор «Жирновского нефтяного техникума» Евгений Дорошенко получал в среднем 99 386 рублей. Директор детского оздоровительного учреждения Волгоградской области «Зеленая волна» Алексей Щеглов зарабатывал 79 401 рублей в месяц. Руководитель «Камышинского индустриально-педагогического колледжа имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева» Наталья Пояркова - 77 062 рублей, а директор «Волгоградского лицея-интерната «Лидер» Ирина Жарикова – 57 771 рублей.