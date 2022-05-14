







Три пешехода, среди которых 8-летний ребенок, пострадали в ДТП в Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, все пострадавшие были госпитализированы с различными травмами.

В Еланском районе 19-летний водитель «ВАЗ-211540» наехал на 8-летнего ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу напротив дома №49 на ул. Красная. Второе ДТП произошло в Волжском. 48-летний водитель «Лады Веста» на ул. Оломоуцкая сбил 73-летнюю женщину. Она также переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Аналогичное происшествие случилось и в Камышине, где 62-летний водитель Mitsubishi Lancer на ул. Некрасова совершил наезд на 33-летнего пешехода.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



