Экономика

ВТБ: спрос на ипотеку после снижения ставок вырос вдвое

Экономика 13.05.2022 12:18 Новости компаний
13.05.2022 12:18 Новости компаний


Клиенты ВТБ увеличили спрос на жилищные кредиты после снижения ставок в конце апреля. За пять рабочих дней мая заемщики оформили около 18 тыс. заявок на ипотеку, что в два раза превышает результат последней недели апреля. Ежедневное количество заявок на кредиты по сравнению со второй половиной апреля увеличилось на 85% - до 3 тыс.
-Банку России удалось оперативно стабилизировать ситуацию на финансовом рынке. Снижение ключевой ставки в апреле до 14% существенно отразилось на общей стоимости розничных кредитов и позволило избежать длительной стагнации ипотечного рынка. ВТБ сегодня предлагает ипотечные кредиты по ставке даже ниже ключевой – от 13,9% в рамках стандартных банковских программ. В первую очередь, это «оживило» сегмент вторичного жилья, где в период «заградительных» тарифов сформировался отложенный спрос. Сейчас доля заявок на стандартные программы в структуре наших продаж составляет уже 50%, тогда как в апреле не превышала 30%. Также мы видим прирост числа заявок на ипотеку с господдержкой, ставка по которой была скорректирована до 9%. В результате, общий спрос на ипотеку в начале мая уже вырос практически вдвое. По нашей оценке, схожая динамика наблюдается и на рынке в целом, - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.
ВТБ одним из первых банков улучшил условия по собственным ипотечным программам 30 апреля, снизив базовую ставку на 3 пп как для новостроек, так и вторичного рынка. Минимальная ставка доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации, либо получают зарплату на карту ВТБ.  Кредиты на покупку машино-мест и кладовок доступны по ставке от 14,3%, а на индивидуальное жилищное строительство – от 13,9%. Подать заявку на ипотеку можно в офисах, на сайте, через застройщиков, риелторов и других партнеров банка.
В рамках госпрограммы на новостройки заемщикам ВТБ доступна ставка от 8,7% при использовании цифровых сервисов на сделке. Максимальная сумма составляет 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей – для остальных регионов РФ. Льготные условия распространяются на покупку квартир и готовых домов с земельным участком у застройщика. В моногородах и сельской местности на территории Дальневосточного федерального округа с госсубсидией можно приобрести жилье и на вторичном рынке.

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