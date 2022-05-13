Экономика 13.05.2022 12:54
13.05.2022 12:54
РУСАЛ, ведущий мировой производитель алюминия, объявил о старте закрытого грантового конкурса для некоммерческих организаций и учреждений социальной сферы, которые работают с социально-незащищёнными категориями населения в городах ответственности компании.
Организатор конкурса – Фонд «Центр социальных программ» РУСАЛа (Фонд «ЦСП») направил специальные приглашения в некоммерческие организации и социальные учреждения регионального и общероссийского уровня.
Приглашения получили организации, имеющие серьёзный опыт в реализации значимых проектов и доказавшие свою эффективность, в том числе в качестве грантополучателей Фонда. За счёт грантовой поддержки они смогут продолжить оказывать качественную помощь нуждающимся в полном объёме, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию.
Конкурсный отбор будут проходить заявки в том числе и от общероссийских НКО, при условии, что их социально-ориентированная деятельность напрямую направлена на решение первоочередных задач на территории географии конкурса, которая включает в себя такие города, как Ачинск, Братск, Волгоград, Красноярск, Краснотурьинск, Каменск-Уральский, Новокузнецк, Саяногорск, Североуральск, Тайшет, Шелехов.
- В конце февраля – начале марта многие российские НКО и социальные учреждения столкнулись с прекращением финансирования запланированных проектов в связи со сворачиванием деятельности их грантодателей из числа транснациональных корпораций. Это больно ударило по основным получателям социальной поддержки: людям с ограниченными возможностями здоровья, воспитанникам детских домов и социальных учреждений, особенно в регионах. Поэтому мы приняли решение направить средства на поддержку тех НКО, которые ставят своей целью обеспечение достойного качества жизни наиболее уязвимых групп населения в регионах ответственности компании, – заявил Рустам Закиев, директор департамента обеспечения устойчивого развития бизнеса РУСАЛа.
Заявки принимаются до 25 мая на сайте grants.fcsp.ru. Победители будут объявлены не ранее 20 июня. Результаты конкурсного отбора будут размещены на сайте Фонда «ЦСП» fcsp.ru в разделе программы «Помогать просто».
Справка. РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. Компания была создана в 2000 году Олегом Дерипаска. В 2021 году на долю компании приходилось около 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах.
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