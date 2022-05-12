Депутаты ГД в Волгограде обсудили новый патриотический проект

В Волгограде накануне руководители четырех комитетов Госдумы, представители Совета Федерации и Правительства, а также работники туротрасли из разных регионов России обсудили проект «Патриотическое Кольцо России». Как сообщил ИА «Высота 102» депутат от Волгоградской области Алексей Волоцков, проект подразумевает создание нового туристического маршрута, в который войдут города-герои, города воинской и трудовой славы России.

Прежде всего, по словам авторов проекта, создание нового турмаршрута ориентировано на подрастающее поколение. Волгоград станет одним из первых городов для детского патриотического туризма.

– В Волгоградском регионе более тысячи памятников военной истории, разработано множество патриотических маршрутов. В дни празднования Дня Победы в Великой Отечественной Войне Волгоград и главную высоту России Мамаев курган посещают сотни тысяч туристов, – подчеркнул Волоцков. – Хочу сказать слова благодарности всем, кто откликнулся на наше предложение и поддержал его.

В обсуждении проекта в Волгограде принимали участие депутаты Сангаджи Тарбаев, Татьяна Буцкая, Андрей Картаполов и Елена Цунаева.

Фото предоставлено Алексеем Волоцковым