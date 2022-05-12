В центре Волгограда из горящей квартиры вынесли 33-летнего мужчину

В Центральном районе Волгограда 11 мая загорелись домашние вещи в одной из квартир пятиэтажки по улице Пархоменко, 39. Сообщается о пострадавшем.

— Сигнал о возгорании поступил в 08.02. Расчеты 3-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение на площади в семь квадратных метров в 08.16, — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Причину пожара установит экспертиза. По данным экстренных служб, в огне горящей квартире пострадал 33-летний мужчина. Информагентство направило запрос в облздрав.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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