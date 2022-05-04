Происшествия

СК начал проверку после гибели мужчины в пожаре под Волгоградом

Происшествия 04.05.2022 16:43
04.05.2022 16:43


Следственные органы организовали доследственную проверку в связи со смертью в пожаре 60-летнего мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», инцидент произошел сегодня днем, 4 мая, в частном домовладении в Камышине Волгоградской области. 

— Организована процессуальная проверка, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Тело хозяина жилища обнаружили при тушении пожара в спальной комнате.  

По сведениям ГУ МЧС по региону, задымление в частном доме на улице Пушкина зафиксировано сегодня в 11.02. В 11.19 возгорание ликвидировано силами 28-й пожарно-спасательной части.   

— В доме горела кровля по всей площади в 80 квадратных метров, — уточнили в областном главке МЧС.

Известно, что в огне пострадал знакомый погибшего. 41-летний мужчина в момент возгорания находился в летней кухне. Пострадавший смог выбраться из огня самостоятельно. Госпитализирован в больницу с ожогами 90% тела. 

— Мужчина находится в реанимации городской больницы Камышина, — прокомментировали в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Врачи оценивают состояние пациента как крайне тяжелое. 

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Читайте также: 

СК возбудил уголовное дело после взрыва на нефтебазе в Волгограде

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Майские новинки в видеосервисе Wink
Происшествия
04.05.2022 12:51
Происшествия 04.05.2022 12:51

0
Далее
Происшествия
04.05.2022 11:01
Происшествия 04.05.2022 11:01

0
Далее
Происшествия
04.05.2022 10:23
Происшествия 04.05.2022 10:23

0
Далее
Происшествия
04.05.2022 10:03
Происшествия 04.05.2022 10:03

0
Далее
Происшествия
04.05.2022 09:20
Происшествия 04.05.2022 09:20

0
Далее
Происшествия
03.05.2022 21:05
Происшествия 03.05.2022 21:05

0
Далее
Происшествия
03.05.2022 18:44
Происшествия 03.05.2022 18:44

0
Далее
Происшествия
03.05.2022 11:18
Происшествия 03.05.2022 11:18

0
Далее
Происшествия
03.05.2022 10:25
Происшествия 03.05.2022 10:25

0
Далее
Происшествия
03.05.2022 09:43
Происшествия 03.05.2022 09:43

0
Далее
Происшествия
03.05.2022 08:50
Происшествия 03.05.2022 08:50

0
Далее
Происшествия
02.05.2022 14:32
Происшествия 02.05.2022 14:32

0
Далее
Происшествия
02.05.2022 11:27
Происшествия 02.05.2022 11:27

0
Далее
Происшествия
02.05.2022 10:48
Происшествия 02.05.2022 10:48

0
Далее
Происшествия
02.05.2022 10:36
Происшествия 02.05.2022 10:36

0
Далее

Лента новостей

18:41
Ночные заморозки в Волгоградской области сохранятся до 7 маяСмотреть фотографии
17:41
В Волгограде спасли задыхавшуюся 2-летнюю девочку из МихайловкиСмотреть фотографии
17:29
Замглавы Волгограда Сидоренко подозревают в превышении полномочийСмотреть фотографии
17:13
Стало известно, на чем попался замглавы ВолжскогоСмотреть фотографии
16:43
СК начал проверку после гибели мужчины в пожаре под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:41
«Какие-то вы странные. Я приду во вторник»: опубликовано видео задержания волгоградца, проехавшего на УАЗе по могиламСмотреть фотографииCмотреть видео
16:14
Ко Дню Победы РУСАЛ увеличит выплаты ветеранамСмотреть фотографии
16:12
В Волгограде прокурор региона Костенко поздравил с 98-летием ветерана ВОВСмотреть фотографии
15:34
«Свет Великой Победы» озарит Мамаев курган в Волгограде 7, 8 и 9 мая: расписаниеСмотреть фотографии
15:29
В Волгограде задержан извращенец, гулявший без штанов около лицея №11Смотреть фотографии
15:00
Бывшего заместителя мэра Волжского отдали под судСмотреть фотографии
14:05
В Кремле назвали чушью слухи о всеобщей мобилизации в РоссииСмотреть фотографии
13:59
На кладбище в Волгограде пьяный за рулем проехался по могиламСмотреть фотографии
13:46
Стали известны подробности о падении с моста 17-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
13:34
Трибуны и алые флаги: смотрим на подготовку Волгограда к Дню ПобедыСмотреть фотографии
12:51
Под Волгоградом четырехлетняя девочка выпала из окнаСмотреть фотографии
12:23
«Делайте что хотите»: продавцам сгоревшего рынка в Урюпинске отказались возмещать убыткиСмотреть фотографии
11:50
Кабмин выделил 109 миллионов на медицинскую реабилитацию волгоградцевСмотреть фотографии
11:49
Жительница Волжского сдала полиции мужа-убийцуСмотреть фотографии
11:47
В волгоградском СК сообщили обстоятельства падения строителя в шахту лифтаСмотреть фотографии
11:23
Нескучный субботник: волонтеры РУСАЛА благоустроили территорию центра «Вдохновение»Смотреть фотографии
11:18
«Леночка, привет!»: волгоградцев напугали «протухшим» фейком о холере в водеСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде строитель упал с высоты в ЖК «Колизей»Смотреть фотографии
10:23
В Волгограде жертва магии лишилась 1,5 млн рублейСмотреть фотографии
10:17
В Волгограде выберут лучший проект застройки бывшего тракторного заводаСмотреть фотографии
10:03
Под Волгоградом водитель погиб после тарана бетонного столбаСмотреть фотографии
09:53
Руководство волгоградской подземки раскрыло свои зарплатыСмотреть фотографии
09:48
Бочаров объявил о начале трехлетней программы по строительству и ремонту мостовСмотреть фотографии
09:20
В Волгограде врачи спасают отравившихся газом брата и сеструСмотреть фотографии
09:15
Военные установили закрытые каналы связи в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 