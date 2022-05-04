СК начал проверку после гибели мужчины в пожаре под Волгоградом

Следственные органы организовали доследственную проверку в связи со смертью в пожаре 60-летнего мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», инцидент произошел сегодня днем, 4 мая, в частном домовладении в Камышине Волгоградской области.

— Организована процессуальная проверка, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Тело хозяина жилища обнаружили при тушении пожара в спальной комнате.

По сведениям ГУ МЧС по региону, задымление в частном доме на улице Пушкина зафиксировано сегодня в 11.02. В 11.19 возгорание ликвидировано силами 28-й пожарно-спасательной части.

— В доме горела кровля по всей площади в 80 квадратных метров, — уточнили в областном главке МЧС.

Известно, что в огне пострадал знакомый погибшего. 41-летний мужчина в момент возгорания находился в летней кухне. Пострадавший смог выбраться из огня самостоятельно. Госпитализирован в больницу с ожогами 90% тела.

— Мужчина находится в реанимации городской больницы Камышина, — прокомментировали в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Врачи оценивают состояние пациента как крайне тяжелое.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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