«Да вы подлюки!»: воры устроили во дворах города Волгоградской области ямы-ловушки

В городском округе Фролово Волгоградской области за последние несколько дней зафиксированы многочисленные факты краж крышек канализационных колодцев. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный аккаунт администрации города в соцсетях.

– Кражи происходят во дворах многоквартирных домов, – рассказали в администрации городского округа. – Расследованием этих происшествий занимаются полицейские. Но мы просим жителей проявлять бдительность и внимательность. Если кто-то увидел что-то подозрительное, надо звонить в полицию по телефону 02.

В администрации городского округа также обращают внимание жителей на необходимость соблюдать осторожность при перемещениях во дворах, пока колодцы, оставшиеся без крышек, не огородят.

В Волгограде 6 мая сообщалось о падении в открытый колодец на улице Баумана 11-летнего школьника. Мальчик не заметил западню на пути и в результате получил перелом ноги. Не иначе как подлостью кражу крышек люков местные жители не называют.

– Хочется передать таким ворам: вы подлюки! Шли бы зарабатывать честным трудом, а не воровать и создавать опасность нашим детям! – считают читатели ИА «Высота 102».