Школьник сломал ногу, упав в открытый люк на севере Волгограда

В Волгограде в Тракторозаводском районе следователи выясняют обстоятельства падения 10-летнего мальчика в открытый люк. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по региону Дарья Буянова, в результате падения ребенок получил травму ноги.

– 5 мая мальчик упал в открытый канализационный люк, расположенный вблизи дома №4а по улице Баумана в Волгограде, – сообщила информагентству Дарья Буянова. – В результате школьник получил травму в виде закрытого перелома малой берцовой кости. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В момент падения в открытый люк мальчик находился в компании друзей. Товарищи обратились к прохожим, которые помогли ему выбраться из люка и вызвали скорую помощь.

Ребенок был доставлен в больницу №7, где врачи оказали ему всю необходимую помощь. По сведениям облздрава, на сегодня состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести. По результатам проверки, сообщает представитель СУ СКР, будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В «Концессиях водоснабжения» информагентству «Высота 102» оперативно сообщили, что в настоящее время информация о принадлежности колодца компании и наличии крышки на нем проверяется.