В Волгоградской области рыбак выловил останки пропавшего в Саратове ребенка

В Старополтавском районе Волгоградской области на берегу Волги обнаружены скелетированные останки неизвестного человека. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 11 мая, предположительно они принадлежат подростку, провалившемуся под лед в феврале прошлого года.

— Останки без механических повреждений, принадлежат человеку, возраст которого предположительно 15 лет. Давность смерти около полугода назад, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Предположительно, останки принадлежат несовершеннолетнему 2008 года рождения. Проверка по факту его безвестного исчезновения проводится одним из подразделений СУ СК России по Саратовской области.

Известно, что скелетированные останки человека 7 мая обнаружены на левом берегу Волги недалеко от села Белокаменка. Страшную находку в камышах сделал местный рыбак.

О гибели детей в городе Вольске СУ СК России по Саратовской области сообщало 28 февраля 2021 года. Компания из пяти малолетних детей прогуливались вдоль Волги. В 400 метрах от Набережной имени Злобина 6-летний мальчик вышел на лед и провалился. Ему на помощь бросился 11-летний брат и попытался помочь выбраться. Однако толщина ледяного покрова не выдержала веса детей, оба они оказались в воде. Оба ребенка погибли.

Как стало известно ИА «Высота 102», на сегодня назначена процедура опознания родственниками подростка.

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