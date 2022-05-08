Троих пострадавших в страшном ДТП доставили вертолетом в Волгоград









Двое взрослых и 9-месячная девочка, которые получили ранения 7 мая в результате ДТП во Фроловском районе, доставлены вертолетом в Волгоград. Как сообщили в облкомздраве, решение об эвакуации из Михайловской ЦРБ в волгоградские клиники было принято совместно со специалистами отделения экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации больницы скорой медицинской помощи № 25.

9-ти месячная девочка доставлена в реанимацию клинической больницы скорой медицинской помощи № 7, ее мама - в клиническую больницу № 25, а мужчина 1990 года рождения госпитализирован в реанимационное отделение Волгоградской областной клинической больницы № 1.

По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, столкновение автомобилей Kia Cerato и Lada произошло утром 7 мая около 07.10. Отечественной легковушкой управляла в момент аварии женщина. Сообщалось, что водитель Kia допустил выезд на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Lada. В результате ДТП пострадали три человека – пассажиры автомобиля Lada и водитель.



