Происшествия

Машины в хлам: появилось видео с места ДТП на трассе под Волгоградом

Происшествия 07.05.2022 10:43
07.05.2022 10:43


В Волгоградской области выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на федеральной трассе в Фроловском районе, в результате которого пострадали три человека, в том числе годовалая девочка. В распоряжении ИА «Высота 102» появилось видео с места аварии. 


По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, столкновение автомобилей Kia Cerato и Lada произошло утром 7 мая около 07.10. Отечественной легковушкой управляла в момент аварии женщина. 

– По предварительным данным, водитель Kia допустил выезд на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Lada. В результате ДТП пострадали три человека – пассажиры автомобиля Lada и водитель, – сообщили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. По итогам проверки будут озвучены обстоятельства происшествия. 



Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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