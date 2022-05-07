Машины в хлам: появилось видео с места ДТП на трассе под Волгоградом

В Волгоградской области выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на федеральной трассе в Фроловском районе, в результате которого пострадали три человека, в том числе годовалая девочка. В распоряжении ИА «Высота 102» появилось видео с места аварии.

По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, столкновение автомобилей Kia Cerato и Lada произошло утром 7 мая около 07.10. Отечественной легковушкой управляла в момент аварии женщина.

– По предварительным данным, водитель Kia допустил выезд на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Lada. В результате ДТП пострадали три человека – пассажиры автомобиля Lada и водитель, – сообщили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. По итогам проверки будут озвучены обстоятельства происшествия.









Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области