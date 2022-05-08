Роковое ДТП с мотоциклом в Волгограде попало на видео

Происшествия 08.05.2022 13:32
08.05.2022 13:32
Юная пассажирка мотоцикла пострадала в результате столкновения с иномаркой в Волгограде. Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла накануне вечером в Советском районе на пересечении улицы Казахская с проспектом Университетским.
По предварительной информации, виновником аварии стал 36-летний водитель «Kia Sorento». Он проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль «ЗАЗ», после чего столкнулся с мотоциклом «Honda» под управлением 24-летнего парня.
ДТП попало на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как водителя мотоцикла и его 19-летнюю пассажирку подбрасывает вверх, а потом они падают на асфальт. Удар пришелся на девушку. Пострадавшую с различными травмами госпитализировали в больницу.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
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