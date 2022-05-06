Дивизия НКВД разгромила немцев в центре Волгограда: видео сражения





Практически в самом центре Волгограда сегодня, 6 мая, в канун Великой Победы состоялась масштабная военно-историческая реконструкция «Они были первыми». Как сообщает ИА «Высота 102», в воссоздании сражения с участием воинов 10-й стрелковой Сталинградской ордена Ленина дивизии внутренних войск НКВД СССР задействовали сотрудников волгоградского ГУ МВД, а также членов военно-патриотических клубов – всего порядка 150 человек.





Сегодняшняя реконструкция посвящена событиям февраля 1942 года – моменту вручения 10-й дивизии Наркомата Внутренних Дел боевого красного знамени. Как сообщает ИА «Высота 102», провести мероприятие планировалось в Волгограде в феврале этого года, однако из-за неблагополучной эпидобстановки реконструкция была перенесена.





10-я стрелковая Сталинградская ордена Ленина дивизия внутренних войск НКВД СССР, состоявшая из сотрудников органов внутренних дел и госбезопасности, сыграла решающую роль в Сталинградской битве, положившей коренной перелом во всей Великой Отечественной войне. Это единственное из всех соединений, участвовавших в Сталинградской битве, которое было удостоено ордена Ленина, ей присвоено почетное наименование «Сталинградская».











