В Волгограде сегодня, 6 мая, в пойме реки Царицы между Центральным и Ворошиловским районами состоялась историческая реконструкция сражений с участием воинов 10-й стрелковой дивизии войск НКВД. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», за происходящим наблюдали многочисленные гости мероприятия, в числе которых были ветераны ВОВ, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, а также руководство региональных ГУ МВД России, УФСБ России, прокуратуры и СУ СКР.

– 10-я дивизия войск НКВД практически вся полегла здесь, в тяжелейших боях за Сталинград, – сказал Александр Кравченко в ходе официальной части мероприятия. – Мы подтвердим сегодня, что помним, знаем и никогда не забудем, что такое 10-я дивизия войск НКВД, что такое Победа. Поздравляю всех присутствующих, всех силовиков, всех жителей Волгоградской области от имени МВД России с наступающим праздником!

Замминистра МВД отдельно подчеркнул, что Волгоградская область — единственная в России, где много воспитанников кадетских классов. Это, по мнению Кравченко, делает честь городу-герою Волгограду, власти и всем силовым структурам.





Губернатор Волгоградской области в свою очередь отметил, что сегодня как никогда очень важно знать, помнить и передавать правду о героях Отечества, защищающих и защитивших его.

– Нам очень важно, чтобы на подвигах наших героев воспитывалась молодежь и подрастающее поколение. Это наша с вами общая государственная задача, – сказал Андрей Бочаров. – От имени жителей Волгоградской области я благодарю всех, кто занимается благородным государственным делом по сохранению исторической памяти и правды о героях нашего Отечества. И сегодня еще раз хочу всех поздравить с наступающим праздником — с Днем Великой Победы!





В числе тех, кто с интересом наблюдал за воссозданием событий, были и ветераны Великой Отечественной войны. Георгий Иванович Гусев сегодня отмечает свое 95-летие. На фронт он ушел в 17 лет, приписав себе год. Удостоен 29 наград, среди которых ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени.

Также почетным гостем реконструкции стала Ольга Ильинична Серебрякова — вдова фронтовика, участника Сталинградской битвы Михаила Павловича Серебрякова. Когда началась война, ей было всего 10 лет, но она трудилась на заводе, укладывая снаряды в ящики для хранения боеприпасов. Годы спустя принимала активное участие в восстановлении Сталинграда.

Ранее сообщалось, что Александр Кравченко пробудет в Волгограде до 9 мая. Вместе с коллегами он станет гостем военного парада на площади Павших Борцов.