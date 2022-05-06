Экономика

ВТБ запускает услугу подписки через СБП

Экономика 06.05.2022 11:54 Новости компаний
06.05.2022 11:54 Новости компаний


ВТБ одним из первых банков на рынке внедрил возможность оплаты товаров и услуг по модели онлайн-подписок через систему быстрых платежей (СБП), сервис доступен пользователям платформы Android. Управлять подписками на площадках магазинов  пользователи могут централизованно через единый интерфейс в ВТБ Онлайн. Это позволяет контролировать расход своих средств и вовремя удалять ненужные подписки.
Со стороны клиента такой способ оплаты похож на уже привычную схему с использованием банковской карты: клиент заходит на сайт торгово-сервисного предприятия, где собирается сделать покупку, выбирает оплату через СБП, оплачивает покупку по ссылке или QR-коду и сохраняет данные для дальнейших оплат. Либо отдельной кнопкой привязывает счёт без оплаты для будущих покупок. При повторной покупке пользователь выбирает оплату по СБП и средства автоматически списываются без необходимости входа в банковское приложение. Комиссия за платежи по СБП не взимается, дополнительных подтверждений платежа не требуется. Сервис доступен пользователям приложения на платформе Android с версии 16.9 и выше.
При этом клиент видит полный список своих подписок в ВТБ Онлайн и может централизованно управлять ими из мобильного приложения или интернет-банка – устанавливать лимиты списаний, удалять или возобновлять подписки, не переходя на сам сайт, где они были сделаны. Таким образом, реализованный функционал позволит клиентам ВТБ контролировать распространение своих данных и избегать списания по забытым или ненужным автоплатежам.
-В первом квартале года интернет-торговля в России выросла более чем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,25 трлн рублей. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли доля электронной торговли в общем обороте розницы составила 11,2%, превысив на процент даже исторический максимум 2020 года. Технически нет разницы – оплачивать онлайн товары и услуги с привязанной банковской карты или со счета через СБП. Но для поставщика товаров и услуг такая схема более выгодна, поскольку это гораздо дешевле обычного эквайринга, а конверсия покупателей более высокая. Клиентам такой метод оплаты позволяет отслеживать собственные подписки и не забывать про автоплатежи. Мы видим большой потенциал у такой технологии и ожидаем, что вскоре ее начнут массово внедрять у себя другие банки и поставщики товаров, услуг и добавят на свои ресурсы этот метод оплаты, - отметил начальник управления «Платежи» Руслан Новиков.
Тестирование оплат при помощи СБП по модели онлайн-подписок в России началось летом 2021 года. ВТБ принимал участие в рабочей группе по его разработке и внедрению. На сегодняшний день сервис оплаты товаров и услуг по модели онлайн-подписок через СБП доступен всем клиентам банка в полном объеме.

 

 

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